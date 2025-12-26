Відео
Головна Мода Блонд, що підкорює серця — модний колір волосся 2026 року

Блонд, що підкорює серця — модний колір волосся 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 13:54
Найрозкішніший блонд 2026 — трендовий колір волосся цієї зими
Процес фарбування волосся. Фото: freepik

У 2026 році в тренді з’являється новий блонд — замшевий. Це відтінок, де змішалися теплі золотисті й холодні тони, завдяки чому волосся з таким фарбуванням має багатогранний вигляд і з легким оксамитовим відливом.

Назву цьому кольору придумала лондонська колористка Харрієнт Малдун, про що повідомляє видання Vogue.

Модний блонд 2026 року

Колористка пояснила, що під основним відтінком замші можна побачити нейтральний тон, що створює відчуття глибини і природності. Саме цей ефект вона й хотіла перенести на волосся, щоб блонд мав не одноманітний вигляд, а живий й насичений.

Який блонд цього сезону в тренді
Трендовий блонд. Фото з Instagram

Ідею відтінку стилісти взяли з модних текстур замші: у цьому році вона з’явилася в одязі майже всіх кольорів — від глибокого шоколадного до ніжного карамельного та бежевого. Легкий замшевий тон у світлому варіанті надихнув на створення блонду, який має дорогий і натуральний вигляд.

Замшевий блонд підходить для різних технік фарбування: омбре, балаяж або суцільне фарбування. Він буде мати вдалий вигляд в будь-якому освітленні і підходить тим, хто хоче світлий, але не надто яскравий тон, з природним переливом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Щодо типу зовнішності, цей відтінок добре підходить власницям світлої та середньої шкіри, особливо якщо тон шкіри теплий або нейтральний.

Він пом’якшує риси обличчя, додає образу невимушеності і підходить як для молодих, так і для більш зрілих жінок. Власницям холодних тонів шкіри можна додати легкі теплі пасма біля обличчя, щоб додати ще більше виразності цьому блонду.

Емілія Павлюк - Редактор
Автор:
Емілія Павлюк
