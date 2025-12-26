Самый роскошный блонд 2026 — трендовый цвет волос этой зимы

Блонд, покоряющий сердца — модный цвет волос 2026 года
В 2026 году в тренде появляется новый блонд — замшевый. Это оттенок, где смешались теплые золотистые и холодные тона, благодаря чему волосы с таким окрашиванием выглядят многогранно и с легким бархатным отливом.
Название этому цвету придумала лондонский колорист Харриент Малдун, о чем сообщает издание Vogue.
Модный блонд 2026 года
Колорист объяснила, что под основным оттенком замши можно увидеть нейтральный тон, создающий ощущение глубины и естественности. Именно этот эффект она и хотела перенести на волосы, чтобы блонд выглядел не однообразным, а живым и насыщенным.
Идею оттенка стилисты взяли из модных текстур замши: в этом году она появилась в одежде почти всех цветов — от глубокого шоколадного до нежного карамельного и бежевого. Легкий замшевый тон в светлом варианте вдохновил на создание блонда, который выглядит дорого и натурально.
Замшевый блонд подходит для разных техник окрашивания: омбре, балаяж или сплошное окрашивание. Он будет удачно смотреться в любом освещении и подходит тем, кто хочет светлый, но не слишком яркий тон, с естественным переливом.
Относительно типа внешности, этот оттенок хорошо подходит обладательницам светлой и средней кожи, особенно если тон кожи теплый или нейтральный.
Он смягчает черты лица, добавляет образу непринужденности и подходит как для молодых, так и для более зрелых женщин. Обладательницам холодных тонов кожи можно добавить легкие теплые пряди у лица, чтобы добавить еще больше выразительности этому блонду.
