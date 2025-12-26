Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Блонд, покоряющий сердца — модный цвет волос 2026 года

Блонд, покоряющий сердца — модный цвет волос 2026 года

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 13:54
Самый роскошный блонд 2026 — трендовый цвет волос этой зимы
Процесс окрашивания волос. Фото: freepik

В 2026 году в тренде появляется новый блонд — замшевый. Это оттенок, где смешались теплые золотистые и холодные тона, благодаря чему волосы с таким окрашиванием выглядят многогранно и с легким бархатным отливом.

Название этому цвету придумала лондонский колорист Харриент Малдун, о чем сообщает издание Vogue.

Реклама
Читайте также:

Модный блонд 2026 года

Колорист объяснила, что под основным оттенком замши можно увидеть нейтральный тон, создающий ощущение глубины и естественности. Именно этот эффект она и хотела перенести на волосы, чтобы блонд выглядел не однообразным, а живым и насыщенным.

Який блонд цього сезону в тренді
Трендовый блонд. Фото из Instagram

Идею оттенка стилисты взяли из модных текстур замши: в этом году она появилась в одежде почти всех цветов — от глубокого шоколадного до нежного карамельного и бежевого. Легкий замшевый тон в светлом варианте вдохновил на создание блонда, который выглядит дорого и натурально.

Замшевый блонд подходит для разных техник окрашивания: омбре, балаяж или сплошное окрашивание. Он будет удачно смотреться в любом освещении и подходит тем, кто хочет светлый, но не слишком яркий тон, с естественным переливом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Относительно типа внешности, этот оттенок хорошо подходит обладательницам светлой и средней кожи, особенно если тон кожи теплый или нейтральный.

Он смягчает черты лица, добавляет образу непринужденности и подходит как для молодых, так и для более зрелых женщин. Обладательницам холодных тонов кожи можно добавить легкие теплые пряди у лица, чтобы добавить еще больше выразительности этому блонду.

Ранее мы писали о том, какая стрижка из 80-х вернулась и снова покорила мир.

Также мы сообщали, какие техники окрашивания волос больше не будут модными в 2026 году.

мода волосы красота стиль трендовый цвет волос
Эмилия Павлюк - Редактор
Автор:
Эмилия Павлюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации