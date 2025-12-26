Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Що допомагало шкірі сяяти у давнину — українські секрети краси

Що допомагало шкірі сяяти у давнину — українські секрети краси

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 10:37
Як доглядали за шкірою українки в давнину — все було так просто
Дівчина доглядає за шкірою. Фото: freepik

Колись красу й здоров’я шкіри оцінювали за чистотою й природним рум’янцем. Жінки вмивалися джерельною водою, що збиралася рано-вранці в саду, росою або навіть кислим молоком — це робило шкіру ніжною, пружною і природно сяючою. Але і це не все.

Ще більше про це розповіло видання Cosmopolitan.

Реклама
Читайте також:

Які засоби використовували для догляду за шкірою раніше

Для догляду вони використовували трави та сезонні продукти, роблячи власні маски та відвари. Сьогодні ми можемо отримати ті самі ефекти за допомогою готових косметичних засобів без ризику подразнень.

Щоб очистити й заспокоїти шкіру, застосовували відвари з ромашки, календули, звіробою, мати-й-мачухи, шипшини чи липового цвіту. Для живлення й еластичності робили маски з хлібного квасу, меду, олій, сезонних фруктів і овочів, або кисломолочних продуктів. Навіть простий сік огірка або м’якоть яблука могли стати базою для тонізуючої маски, а трохи м’яти або меліси — освіжити й заспокоїти шкіру після сонця.

Сучасна косметика повторює ці принципи: молочна кислота працює як делікатний ексфоліант, вирівнює тон шкіри, а пробіотики підтримують гідроліпідний баланс. Важливо пам’ятати, що навіть натуральні інгредієнти можуть викликати алергію. Тому нові продукти варто вводити поступово, а домашні маски з харчових продуктів і ефірних олій застосовувати обережно, адже вони потенційно можуть дратувати шкіру.

Раніше ми писали про те, навіщо потрібно використовувати тонік для обличчя.

Також ми повідомляли, які помилки при знятті макіяжу допускає більшість, чим псує шкіру.

шкіра тренди краса цікаві факти догляд
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації