Як доглядали за шкірою українки в давнину — все було так просто

Дівчина доглядає за шкірою. Фото: freepik

Колись красу й здоров’я шкіри оцінювали за чистотою й природним рум’янцем. Жінки вмивалися джерельною водою, що збиралася рано-вранці в саду, росою або навіть кислим молоком — це робило шкіру ніжною, пружною і природно сяючою. Але і це не все.

Ще більше про це розповіло видання Cosmopolitan.

Реклама

Читайте також:

Які засоби використовували для догляду за шкірою раніше

Для догляду вони використовували трави та сезонні продукти, роблячи власні маски та відвари. Сьогодні ми можемо отримати ті самі ефекти за допомогою готових косметичних засобів без ризику подразнень.

Щоб очистити й заспокоїти шкіру, застосовували відвари з ромашки, календули, звіробою, мати-й-мачухи, шипшини чи липового цвіту. Для живлення й еластичності робили маски з хлібного квасу, меду, олій, сезонних фруктів і овочів, або кисломолочних продуктів. Навіть простий сік огірка або м’якоть яблука могли стати базою для тонізуючої маски, а трохи м’яти або меліси — освіжити й заспокоїти шкіру після сонця.

Сучасна косметика повторює ці принципи: молочна кислота працює як делікатний ексфоліант, вирівнює тон шкіри, а пробіотики підтримують гідроліпідний баланс. Важливо пам’ятати, що навіть натуральні інгредієнти можуть викликати алергію. Тому нові продукти варто вводити поступово, а домашні маски з харчових продуктів і ефірних олій застосовувати обережно, адже вони потенційно можуть дратувати шкіру.

Раніше ми писали про те, навіщо потрібно використовувати тонік для обличчя.

Також ми повідомляли, які помилки при знятті макіяжу допускає більшість, чим псує шкіру.