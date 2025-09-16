Відео
Заморожений огірок для обличчя — новий TikTok-хіт краси

Дата публікації: 16 вересня 2025 10:40
Заморожений огірок ідеальний для шкіри — TikTok-тренд, що захопив мережу
Дівчина робить маску з огірка. Фото: freepik.com

Холодний огірок — це один із тих маленьких секретів, який може миттєво освіжити обличчя. Просто покладіть його в морозилку на кілька годин, а потім обережно пройдіться ним по шкірі. Холод змушує судини звужуватися, і обличчя після довгого робочого дня чи недосипу має менш набряклий і більш відпочилий вигляд. Шкіра ненадовго стає свіжою і прохолодною.

Дерматологиня Dr. Geeta Yadav пояснила, як працює ця процедура.

Читайте також:

Як огірок працює в догляді за шкірою

@geetayadavmd

Frozen cucumbers on your face? ❄️🥒 Fun and refreshing, sure—but let’s set the record straight. Yes, the cooling effect can temporarily reduce puffiness and feel soothing. But no, it won’t tighten skin, clear acne, or give you a lasting glow. Those are results you’ll only see from consistent, science-backed skincare. Think of this trend as a refreshing snack for your skin, not a real treatment. The glow comes from daily habits: gentle cleansing, targeted actives, hydration, and SPF. #DrGeetaYadav

♬ original sound - Dr. Geeta Yadav

Але тут важливо розуміти: це лише тимчасовий ефект. Заморожений огірок не творить чудес:

  • він не лікує акне;
  • не робить шкіру пружнішою;
  • не дає тривалого сяйва чи здорового блиску.

Для того, щоб шкіра справді була доглянутою і сяючою, потрібен регулярний догляд, перевірений наукою.

Шкірі потрібен регулярний і якісний догляд
Дівчина накладає огірки на очі. Фото: freepik.com 

Що дійсно працює:

  1. Очищення двічі на день. М’який гель або пінка допоможе видалити забруднення, залишки макіяжу та зайвий жир, не пересушуючи шкіру.
  2. Цільові засоби для проблемної шкіри. Сироватки з ретинолом, ніацинамідом або саліциловою кислотою допомагають боротися з акне, запаленням та нерівним рельєфом шкіри. Вони працюють на клітинному рівні, покращуючи текстуру і тон обличчя.
  3. Зволоження. Крем або гель під ваш тип шкіри підтримує бар’єр шкіри, утримує вологу та запобігає сухості і лущенню. Навіть якщо шкіра жирна, зволоження обов’язкове — воно регулює баланс і допомагає контролювати вироблення себуму.
  4. Щоденний SPF. Сонцезахисний крем із широким спектром захисту (SPF 30 і вище) — це не лише запобігання пігментації. Він допомагає уникнути передчасного старіння, зберігає тонус і колір шкіри, навіть у похмурі дні.
Огірок почали все частіше використовувати огірки в догляді
Догляд за шкірою. Фото: freepik.com

Заморожений огірок — це скоріше маленький ритуал для задоволення і релаксу. Він освіжає шкіру, додає відчуття прохолоди і легкого комфорту, особливо влітку або після довгого дня. Можна навіть чергувати його з кубиками льоду з ромашкою чи зеленим чаєм — тоді ефект буде ще ніжнішим та заспокійливим.

Раніше ми писали про нюанси по догляду за сивим волоссям.

Також ми повідомляли, що із догляду за волоссям може спровокувати акне.

шкіра мода тренди краса стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
