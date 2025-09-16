Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Замороженный огурец для лица — новый TikTok-хит красоты

Замороженный огурец для лица — новый TikTok-хит красоты

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 10:40
Замороженный огурец идеален для кожи — TikTok-тренд, захвативший сеть
Девушка делает маску из огурца. Фото: freepik.com

Холодный огурец — это один из тех маленьких секретов, который может мгновенно освежить лицо. Просто положите его в морозилку на несколько часов, а затем осторожно пройдитесь им по коже. Холод заставляет сосуды сужаться, и лицо после долгого рабочего дня или недосыпа имеет менее отечный и более отдохнувший вид. Кожа ненадолго становится свежей и прохладной.

Дерматолог Dr. Geeta Yadav объяснила, как работает эта процедура.

Реклама
Читайте также:

Как огурец работает в уходе за кожей

@geetayadavmd

Замороженные огурцы на лице? ❄️🥒 Весело и освежающе, конечно-но давайте проясним ситуацию. Да, охлаждающий эффект может временно уменьшить отёчность и ощущается успокаивающе. Но нет, это не подтянет кожу, не избавит от прыщей и не придаст вам длительного сияния. Эти результаты вы увидите только при последовательном, научно обоснованном уходе за кожей. Думайте об этом тренде как об освежающей закуске для вашей кожи, а не как о настоящем лечении. Сияние приходит от ежедневных привычек: нежное очищение, целевые активы, увлажнение и SPF. #DrGeetaYadav

♬ оригинальный звук - Dr. Geeta Yadav

Но здесь важно понимать: это лишь временный эффект. Замороженный огурец не творит чудес:

  • он не лечит акне;
  • не делает кожу более упругой;
  • не дает длительного сияния или здорового блеска.

Для того, чтобы кожа действительно была ухоженной и сияющей, нужен регулярный уход, проверенный наукой.

Шкірі потрібен регулярний і якісний догляд
Девушка накладывает огурцы на глаза. Фото: freepik.com

Что действительно работает:

  1. Очищение дважды в день. Мягкий гель или пенка поможет удалить загрязнения, остатки макияжа и лишний жир, не пересушивая кожу.
  2. Целевые средства для проблемной кожи. Сыворотки с ретинолом, ниацинамидом или салициловой кислотой помогают бороться с акне, воспалением и неровным рельефом кожи. Они работают на клеточном уровне, улучшая текстуру и тон лица.
  3. Крем или гель под ваш тип кожи поддерживает барьер кожи, удерживает влагу и предотвращает сухость и шелушение. Даже если кожа жирная, увлажнение обязательно — оно регулирует баланс и помогает контролировать выработку себума.
  4. Ежедневный SPF. Солнцезащитный крем с широким спектром защиты (SPF 30 и выше) — это не только предотвращение пигментации. Он помогает избежать преждевременного старения, сохраняет тонус и цвет кожи, даже в пасмурные дни.
Огірок почали все частіше використовувати огірки в догляді
Уход за кожей. Фото: freepik.com

Замороженный огурец — это скорее маленький ритуал для удовольствия и релакса. Он освежает кожу, придает ощущение прохлады и легкого комфорта, особенно летом или после долгого дня. Можно даже чередовать его с кубиками льда с ромашкой или зеленым чаем — тогда эффект будет еще более нежным и успокаивающим.

Ранее мы писали о нюансах по уходу за седыми волосами.

Также мы сообщали, что из ухода за волосами может спровоцировать акне.

кожа мода тренды красота стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации