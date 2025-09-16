Замороженный огурец идеален для кожи — TikTok-тренд, захвативший сеть

Девушка делает маску из огурца. Фото: freepik.com

Холодный огурец — это один из тех маленьких секретов, который может мгновенно освежить лицо. Просто положите его в морозилку на несколько часов, а затем осторожно пройдитесь им по коже. Холод заставляет сосуды сужаться, и лицо после долгого рабочего дня или недосыпа имеет менее отечный и более отдохнувший вид. Кожа ненадолго становится свежей и прохладной.

Дерматолог Dr. Geeta Yadav объяснила, как работает эта процедура.

Как огурец работает в уходе за кожей

@geetayadavmd Замороженные огурцы на лице? ❄️🥒 Весело и освежающе, конечно-но давайте проясним ситуацию. Да, охлаждающий эффект может временно уменьшить отёчность и ощущается успокаивающе. Но нет, это не подтянет кожу, не избавит от прыщей и не придаст вам длительного сияния. Эти результаты вы увидите только при последовательном, научно обоснованном уходе за кожей. Думайте об этом тренде как об освежающей закуске для вашей кожи, а не как о настоящем лечении. Сияние приходит от ежедневных привычек: нежное очищение, целевые активы, увлажнение и SPF. #DrGeetaYadav ♬ оригинальный звук - Dr. Geeta Yadav

Но здесь важно понимать: это лишь временный эффект. Замороженный огурец не творит чудес:

он не лечит акне;

не делает кожу более упругой;

не дает длительного сияния или здорового блеска.

Для того, чтобы кожа действительно была ухоженной и сияющей, нужен регулярный уход, проверенный наукой.

Девушка накладывает огурцы на глаза. Фото: freepik.com

Что действительно работает:

Очищение дважды в день. Мягкий гель или пенка поможет удалить загрязнения, остатки макияжа и лишний жир, не пересушивая кожу. Целевые средства для проблемной кожи. Сыворотки с ретинолом, ниацинамидом или салициловой кислотой помогают бороться с акне, воспалением и неровным рельефом кожи. Они работают на клеточном уровне, улучшая текстуру и тон лица. Крем или гель под ваш тип кожи поддерживает барьер кожи, удерживает влагу и предотвращает сухость и шелушение. Даже если кожа жирная, увлажнение обязательно — оно регулирует баланс и помогает контролировать выработку себума. Ежедневный SPF. Солнцезащитный крем с широким спектром защиты (SPF 30 и выше) — это не только предотвращение пигментации. Он помогает избежать преждевременного старения, сохраняет тонус и цвет кожи, даже в пасмурные дни.

Уход за кожей. Фото: freepik.com

Замороженный огурец — это скорее маленький ритуал для удовольствия и релакса. Он освежает кожу, придает ощущение прохлады и легкого комфорта, особенно летом или после долгого дня. Можно даже чередовать его с кубиками льда с ромашкой или зеленым чаем — тогда эффект будет еще более нежным и успокаивающим.

