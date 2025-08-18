Видео
Как выглядеть значительно моложе — пример Дженнифер Энистон

18 августа 2025
Как Дженнифер Энистон в 56 лет выглядит на 35 — ее утренние ритуалы
Дженнифер Энистон. Фото: кадр из видео

В этом году Дженнифер Энистон исполнилось 56, но глядя на нее, трудно поверить, что время идет. Она до сих пор выглядит так, будто только что вышла из кадра "Друзей". Как признается сама актриса, секрет ее красоты не в дорогих процедурах и не в пластических операциях. Ее формула молодости — это утренние привычки, которым она верна уже много лет.

Актриса поделилась своим распорядком в разговоре с Bustle.

Читайте также:

Какие утренние ритуалы есть у Дженнифер Энистон

Медитация превыше всего

Как только срабатывает будильник, Дженнифер берет несколько минут для медитации. Это самый важный пункт ее утра, который она не пропускает никогда. Энистон пользуется мобильными приложениями для медитации — они помогают настроиться на день, успокоить мысли и почувствовать внутренний баланс.

Интересно, что медитация сопровождает актрису не только утром, но и вечером. Она призналась, что благодаря этому ей легче настроиться на сон и отпустить напряжение.

Собаки — члены семьи

После этого актриса берет на прогулку своих любимцев. Она часто признается, что животные ее главные "антистресс-терапевты", которые возвращают в настоящий момент. После прогулки она кормит собак и только тогда позволяет себе чашку ароматного кофе.

Еністон обожнює своїх собак
Энистон с собакой. Фото: instagram.com/jenniferaniston

Тренировки

Третий пункт в расписании — тренировки. Это может быть йога, кардио или силовые упражнения — в зависимости от графика.

У Еністон тренування на першому місці завжди
Энистон тренируется. Фото: instagram.com/jenniferaniston

Если съемки с утра, приходится сокращать время, но спорт Энистон тоже не исключает: даже 15-20 минут движения для нее лучше, чем ничего.

Ранее мы писали о том, из каких продуктов состоит завтрак принцессы Уэльской, что помогает ей поддерживать форму.

Также мы сообщали, какой завтрак может на самом деле мешать похудению.

Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
