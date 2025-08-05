Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Чим снідає принцеса Уельська — секрет її ідеальної фігури

Чим снідає принцеса Уельська — секрет її ідеальної фігури

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 09:19
Улюблений сніданок Кейт Міддлтон — його легко повторити
Принцеса Уельська Кейт Мідлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон заслужено вважається еталоном жіночої краси. Вона завжди має чудову форму й неперевершений вигляд. Секрет її стрункої фігури простий — корисний сніданок щодня.

Про це пише Mirror.

Реклама
Читайте також:

Улюблений сніданок Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон щодня їсть один й той ще сніданок. В нього зазвичай входить лише два інгредієнти. Принцеса дотримується дієти, яка передбачає багато фруктів й овочів, а також постійно займається спортом. Це допомагає їй тримати організм в тонусі.

Кожного ранку Кейт їсть вівсянку, яка багата на білки, вуглеводи й клітковину. Після цього принцеса випиває напій, збагачений поживними речовинами. Зазвичай він містить капусту, шпинат та спіруліну. Вони є фаворитами Кейт через високий вміст білка та корисних вітамінів.

Улюблений сніданок Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Протягом дня принцеса Уельська також харчується корисно та поживно. Вона любить салат з кавуна з авокадо, огірком та фетою. Також знаменитість обожнює робити перекуси з ягід та фруктів.

На вечерю Кейт любить їсти сочевичне каррі. Однак, якщо часу на повноцінний прийом їжі немає, принцеса обирає швидкі та прості закуски, наприклад, овочеві шашлики.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робила Мерилін Монро, аби мати ідеальну фігуру.

Також ми розповідали про те, який популярний сніданок насправді заважає худнути.

Кейт Міддлтон їжа мода фігура цікаві факти
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації