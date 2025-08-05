Улюблений сніданок Кейт Міддлтон — його легко повторити

Принцеса Уельська Кейт Мідлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон заслужено вважається еталоном жіночої краси. Вона завжди має чудову форму й неперевершений вигляд. Секрет її стрункої фігури простий — корисний сніданок щодня.

Про це пише Mirror.

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Улюблений сніданок Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон щодня їсть один й той ще сніданок. В нього зазвичай входить лише два інгредієнти. Принцеса дотримується дієти, яка передбачає багато фруктів й овочів, а також постійно займається спортом. Це допомагає їй тримати організм в тонусі.

Кожного ранку Кейт їсть вівсянку, яка багата на білки, вуглеводи й клітковину. Після цього принцеса випиває напій, збагачений поживними речовинами. Зазвичай він містить капусту, шпинат та спіруліну. Вони є фаворитами Кейт через високий вміст білка та корисних вітамінів.

Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Протягом дня принцеса Уельська також харчується корисно та поживно. Вона любить салат з кавуна з авокадо, огірком та фетою. Також знаменитість обожнює робити перекуси з ягід та фруктів.

На вечерю Кейт любить їсти сочевичне каррі. Однак, якщо часу на повноцінний прийом їжі немає, принцеса обирає швидкі та прості закуски, наприклад, овочеві шашлики.

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