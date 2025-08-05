Любимый завтрак Кейт Миддлтон — его легко повторить

Чем завтракает принцесса Уэльская — секрет ее идеальной фигуры
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заслуженно считается эталоном женской красоты. Она всегда имеет прекрасную форму и непревзойденный вид. Секрет ее стройной фигуры прост — полезный завтрак каждый день.
Об этом пишет Mirror.
Любимый завтрак Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон ежедневно ест один и тот же завтрак. В него обычно входит всего два ингредиента. Принцесса придерживается диеты, которая предусматривает много фруктов и овощей, а также постоянно занимается спортом. Это помогает ей держать организм в тонусе.
Каждое утро Кейт ест овсянку, которая богата белками, углеводами и клетчаткой. После этого принцесса выпивает напиток, обогащенный питательными веществами. Обычно он содержит капусту, шпинат и спирулину. Они являются фаворитами Кейт из-за высокого содержания белка и полезных витаминов.
В течение дня принцесса Уэльская также питается полезно и питательно. Она любит салат из арбуза с авокадо, огурцом и фетой. Также знаменитость обожает делать перекусы из ягод и фруктов.
На ужин Кейт любит есть чечевичное карри. Однако, если времени на полноценный прием пищи нет, принцесса выбирает быстрые и простые закуски, например, овощные шашлыки.
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