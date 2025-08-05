Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Чем завтракает принцесса Уэльская — секрет ее идеальной фигуры

Чем завтракает принцесса Уэльская — секрет ее идеальной фигуры

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 09:19
Любимый завтрак Кейт Миддлтон — его легко повторить
Принцесса Уэльская Кейт Мидлтон. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заслуженно считается эталоном женской красоты. Она всегда имеет прекрасную форму и непревзойденный вид. Секрет ее стройной фигуры прост — полезный завтрак каждый день.

Об этом пишет Mirror.

Реклама
Читайте также:

Любимый завтрак Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон ежедневно ест один и тот же завтрак. В него обычно входит всего два ингредиента. Принцесса придерживается диеты, которая предусматривает много фруктов и овощей, а также постоянно занимается спортом. Это помогает ей держать организм в тонусе.

Каждое утро Кейт ест овсянку, которая богата белками, углеводами и клетчаткой. После этого принцесса выпивает напиток, обогащенный питательными веществами. Обычно он содержит капусту, шпинат и спирулину. Они являются фаворитами Кейт из-за высокого содержания белка и полезных витаминов.

Улюблений сніданок Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

В течение дня принцесса Уэльская также питается полезно и питательно. Она любит салат из арбуза с авокадо, огурцом и фетой. Также знаменитость обожает делать перекусы из ягод и фруктов.

На ужин Кейт любит есть чечевичное карри. Однако, если времени на полноценный прием пищи нет, принцесса выбирает быстрые и простые закуски, например, овощные шашлыки.

Напомним, ранее мы писали о том, что делала Мэрилин Монро, чтобы иметь идеальную фигуру.

Также мы рассказывали о том, какой популярный завтрак на самом деле мешает худеть.

Кейт Миддлтон еда мода фигура интересные факты
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации