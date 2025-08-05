Любимый завтрак Кейт Миддлтон — его легко повторить

Принцесса Уэльская Кейт Мидлтон. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заслуженно считается эталоном женской красоты. Она всегда имеет прекрасную форму и непревзойденный вид. Секрет ее стройной фигуры прост — полезный завтрак каждый день.

Об этом пишет Mirror.

Реклама

Читайте также:

Любимый завтрак Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон ежедневно ест один и тот же завтрак. В него обычно входит всего два ингредиента. Принцесса придерживается диеты, которая предусматривает много фруктов и овощей, а также постоянно занимается спортом. Это помогает ей держать организм в тонусе.

Каждое утро Кейт ест овсянку, которая богата белками, углеводами и клетчаткой. После этого принцесса выпивает напиток, обогащенный питательными веществами. Обычно он содержит капусту, шпинат и спирулину. Они являются фаворитами Кейт из-за высокого содержания белка и полезных витаминов.

Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

В течение дня принцесса Уэльская также питается полезно и питательно. Она любит салат из арбуза с авокадо, огурцом и фетой. Также знаменитость обожает делать перекусы из ягод и фруктов.

На ужин Кейт любит есть чечевичное карри. Однако, если времени на полноценный прием пищи нет, принцесса выбирает быстрые и простые закуски, например, овощные шашлыки.

Напомним, ранее мы писали о том, что делала Мэрилин Монро, чтобы иметь идеальную фигуру.

Также мы рассказывали о том, какой популярный завтрак на самом деле мешает худеть.