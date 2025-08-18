Як Дженніфер Еністон у 56 років має вигляд на 35 — її ранкові ритуали

Дженніфер Еністон. Фото: кадр з відео

Цього року Дженніфер Еністон виповнилося 56, але дивлячись на неї, важко повірити, що час іде. Вона досі має такий вигляд, ніби щойно вийшла з кадру "Друзів". Як зізнається сама акторка, секрет її краси не в дорогих процедурах і не в пластичних операціях. Її формула молодості — це ранкові звички, яким вона вірна вже багато років.

Акторка поділилася своїм розпорядком у розмові з Bustle.

Які ранкові ритуали є у Дженніфер Еністон

Медитація понад усе

Щойно спрацьовує будильник, Дженніфер бере кілька хвилин для медитації. Це найважливіший пункт її ранку, який вона не пропускає ніколи. Еністон користується мобільними додатками для медитації — вони допомагають налаштуватися на день, заспокоїти думки і відчути внутрішній баланс.

Цікаво, що медитація супроводжує акторку не тільки зранку, а й увечері. Вона зізналася, що завдяки цьому їй легше налаштуватись на сон і відпустити напругу.

Собаки — члени родини

Після цього акторка бере на прогулянку своїх улюбленців. Вона часто зізнається, що тварини її головні "антистрес-терепевти", які повертають у теперішній момент. Після прогулянки вона годує собак і тільки тоді дозволяє собі чашку ароматної кави.

Еністон з собакою. Фото: instagram.com/jenniferaniston

Тренування

Третій пункт у розкладі — тренування. Це може бути йога, кардіо чи силові вправи — залежно від графіка.

Еністон тренується. Фото: instagram.com/jenniferaniston

Якщо зйомки зранку, доводиться скорочувати час, але спорт Еністон теж не виключає: навіть 15–20 хвилин руху для неї краще, ніж нічого.

