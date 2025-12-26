Видео
Видео

Что помогало коже сиять в древности — украинские секреты красоты

Что помогало коже сиять в древности — украинские секреты красоты

Дата публикации 26 декабря 2025 10:37
Как ухаживали за кожей украинки в древности — все было так просто
Девушка ухаживает за кожей. Фото: freepik

Когда-то красоту и здоровье кожи оценивали по чистоте и естественному румянцу. Женщины умывались родниковой водой, собиравшейся рано утром в саду, росой или даже кислым молоком — это делало кожу нежной, упругой и естественно сияющей. Но и это не все.

Еще больше об этом рассказало издание Cosmopolitan.

Какие средства использовали для ухода за кожей раньше

Для ухода они использовали травы и сезонные продукты, делая собственные маски и отвары. Сегодня мы можем получить те же эффекты с помощью готовых косметических средств без риска раздражений.

Чтобы очистить и успокоить кожу, применяли отвары из ромашки, календулы, зверобоя, мать-и-мачехи, шиповника или липового цвета. Для питания и эластичности делали маски из хлебного кваса, меда, масел, сезонных фруктов и овощей, или кисломолочных продуктов. Даже простой сок огурца или мякоть яблока могли стать базой для тонизирующей маски, а немного мяты или мелиссы — освежить и успокоить кожу после солнца.

Современная косметика повторяет эти принципы: молочная кислота работает как деликатный эксфолиант, выравнивает тон кожи, а пробиотики поддерживают гидролипидный баланс. Важно помнить, что даже натуральные ингредиенты могут вызвать аллергию. Поэтому новые продукты стоит вводить постепенно, а домашние маски из пищевых продуктов и эфирных масел применять осторожно, ведь они потенциально могут раздражать кожу.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
