Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Какой вы Лабубу по знаку Зодиака — готовьтесь удивиться

Какой вы Лабубу по знаку Зодиака — готовьтесь удивиться

Ua en ru
Дата публикации 22 июня 2025 09:19
Знак Зодиака раскроет, какой вы Лабубу — узнайте прямо сейчас
Игрушки Лабубу. Фото из Instagram
Ключові моменти Узнайте, какой вы Лабубу

Лабубу заполонили соцсети и стали трендовой игрушкой 2025 года, которой увлекаются как дети, так и взрослые. Свой внутренний Лабубу есть у каждого — забавный или серьезный, смелый или застенчивый. Какой ваш — покажет знак Зодиака.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Узнайте, какой вы Лабубу

Дева — решает вопросы дипломатично. Следовательно, вы Лабубу в очках, стильных сдержанных джинсах, рубашке и кедах:

Який ви Лабубу за знаком Зодіаку
Лабубу — Дева. Фото: кадр с видео

Близнецы — вы точно смотрите на мир с юмором. Кроме того, вы настоящая икона стиля:

Який ви Лабубу за знаком Зодіаку
Лабубу — Близнецы. Фото: кадр с видео

Скорпион — способны загипнотизировать одним взглядом. И нет, вы не злые, просто у вас такое выражение лица:

Який ви Лабубу за знаком Зодіаку
Лабубу — Скорпион. Фото: кадр с видео

Козерог — вы серьезный стратег. Знаете, как заставить всех остальных Лабубу работать и постоянно делаете это сами:

Який ви Лабубу за знаком Зодіаку
Лабубу — Козерог. Фото: кадр с видео

Весы — вы любите кайф, красоту и спа. Такому Лабубу нужен хороший отдых:

Який ви Лабубу за знаком Зодіаку
Лабубу — Весы. Фото: кадр с видео

Лев — этот Лабубу согласен только на главные роли. Самые яркие и с самой большой короной, чтобы все точно знали, чего вы достойны:

Який ви Лабубу за знаком Зодіаку
Лабубу — Лев. Фото: кадр с видео

Рак — вы обожаете общение и десерты. Эмоции и нежность сопровождают вас везде:

Який ви Лабубу за знаком Зодіаку
Лабубу — Рак. Фото: кадр с видео

Овен — любит скорость и раздражаться без причины. Это зажигательный Лабубу первым бросается в приключения:

Який ви Лабубу за знаком Зодіаку
Лабубу — Овен. Фото: кадр с видео

Водолей — немного чудаковатый, но всегда интересный Лабубу. А еще вы точно влюблены в ChatGPT:

Який ви Лабубу за знаком Зодіаку
Лабубу — Водолей. Фото: кадр с видео

Стрелец — этот Лабубу умеет сказать "нет" так, как надо. При этом он всегда держит улыбку:

Який ви Лабубу за знаком Зодіаку
Лабубу — Стрелец. Фото: кадр с видео

Телец — этот Лабубу любит поспать и поесть. А еще это настоящие домоседы, которых на улицу не вытащишь:

Який ви Лабубу за знаком Зодіаку
Лабубу — Телец. Фото: кадр с видео

Рыбы — этот Лабубу легко сделает расклад на твоего бывшего. Он мечтательный и верит в чудеса:

Який ви Лабубу за знаком Зодіаку
Лабубу — Рыбы. Фото: кадр с видео

Каким бы вы Лабубу по знаку Зодиака не были, в любом случае, вы точно уникальны. Это уже делает вас особенным.

Напомним, ранее мы писали о том, почему украшения Лабубу набрали такую популярность.

Также мы рассказывали о трендовой сумке, которую этим летом хотят все. Она притягивает своей необычностью.

мода тренды Астрология знаки Зодиака интересные факты
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации