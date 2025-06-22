Знак Зодиака раскроет, какой вы Лабубу — узнайте прямо сейчас

Игрушки Лабубу. Фото из Instagram

Лабубу заполонили соцсети и стали трендовой игрушкой 2025 года, которой увлекаются как дети, так и взрослые. Свой внутренний Лабубу есть у каждого — забавный или серьезный, смелый или застенчивый. Какой ваш — покажет знак Зодиака.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Дева — решает вопросы дипломатично. Следовательно, вы Лабубу в очках, стильных сдержанных джинсах, рубашке и кедах:

Лабубу — Дева. Фото: кадр с видео

Близнецы — вы точно смотрите на мир с юмором. Кроме того, вы настоящая икона стиля:

Лабубу — Близнецы. Фото: кадр с видео

Скорпион — способны загипнотизировать одним взглядом. И нет, вы не злые, просто у вас такое выражение лица:

Лабубу — Скорпион. Фото: кадр с видео

Козерог — вы серьезный стратег. Знаете, как заставить всех остальных Лабубу работать и постоянно делаете это сами:

Лабубу — Козерог. Фото: кадр с видео

Весы — вы любите кайф, красоту и спа. Такому Лабубу нужен хороший отдых:

Лабубу — Весы. Фото: кадр с видео

Лев — этот Лабубу согласен только на главные роли. Самые яркие и с самой большой короной, чтобы все точно знали, чего вы достойны:

Лабубу — Лев. Фото: кадр с видео

Рак — вы обожаете общение и десерты. Эмоции и нежность сопровождают вас везде:

Лабубу — Рак. Фото: кадр с видео

Овен — любит скорость и раздражаться без причины. Это зажигательный Лабубу первым бросается в приключения:

Лабубу — Овен. Фото: кадр с видео

Водолей — немного чудаковатый, но всегда интересный Лабубу. А еще вы точно влюблены в ChatGPT:

Лабубу — Водолей. Фото: кадр с видео

Стрелец — этот Лабубу умеет сказать "нет" так, как надо. При этом он всегда держит улыбку:

Лабубу — Стрелец. Фото: кадр с видео

Телец — этот Лабубу любит поспать и поесть. А еще это настоящие домоседы, которых на улицу не вытащишь:

Лабубу — Телец. Фото: кадр с видео

Рыбы — этот Лабубу легко сделает расклад на твоего бывшего. Он мечтательный и верит в чудеса:

Лабубу — Рыбы. Фото: кадр с видео

Каким бы вы Лабубу по знаку Зодиака не были, в любом случае, вы точно уникальны. Это уже делает вас особенным.

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