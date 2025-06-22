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Головна Мода Який ви Лабубу за знаком Зодіаку — готуйтесь здивуватись

Який ви Лабубу за знаком Зодіаку — готуйтесь здивуватись

Ua en ru
Дата публікації: 22 червня 2025 09:19
Знак Зодіаку розкриє, який ви Лабубу — дізнайтесь просто зараз
Іграшки Лабубу. Фото з Instagram
Ключові моменти Дізнайтесь, який ви Лабубу

Лабубу заполонили соцмережі та стали трендовою іграшкою 2025 року, якою захоплюються як діти, так і дорослі. Свій внутрішній Лабубу є в кожного — кумедний чи серйозний, сміливий чи сором'язливий. Який ваш — покаже знак Зодіаку.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Дізнайтесь, який ви Лабубу

Діва — розв'язує питання дипломатично. Відтак, ви Лабубу в окулярах, стильних стриманих джинсах, сорочці та кедах:

Який ви Лабубу за знаком Зодіаку
Лабубу — Діва. Фото: кадр з відео

Близнюки — ви точно дивитесь на світ з гумором. Крім того, ви справжня ікона стилю:

Який ви Лабубу за знаком Зодіаку
Лабубу — Близнюки. Фото: кадр з відео

Скорпіон — здатні загіпнозувати одним поглядом. І ні, ви не злі, просто у вас такий вираз обличчя:

Який ви Лабубу за знаком Зодіаку
Лабубу — Скорпіон. Фото: кадр з відео

Козеріг — ви серйозний стратег. Ви знаєте, як змусити всіх інших Лабубу працювати й постійно робите це самі:

Який ви Лабубу за знаком Зодіаку
Лабубу — Козеріг. Фото: кадр з відео

Терези — ви любите кайф, красу та спа. Такому Лабубу потрібен гарний відпочинок:

Який ви Лабубу за знаком Зодіаку
Лабубу — Терези. Фото: кадр з відео

Лев — цей Лабубу згоден тільки на головні ролі. Найяскравіші та з найбільшою короною, аби всі точно знали, чого ви достойні:

Який ви Лабубу за знаком Зодіаку
Лабубу — Лев. Фото: кадр з відео

Рак — ви обожнюєте спілкування та десерти. Емоції та ніжність супроводжують вас скрізь:

Який ви Лабубу за знаком Зодіаку
Лабубу — Рак. Фото: кадр з відео

Овен — любить швидкість та дратуватись без причини. Це запальний Лабубу першим кидається в пригоди:

Який ви Лабубу за знаком Зодіаку
Лабубу — Овен. Фото: кадр з відео

Водолій — трохи дивакуватий, але завжди цікавий Лабубу. А ще ви точно закохані в ChatGPT:

Який ви Лабубу за знаком Зодіаку
Лабубу — Водолій. Фото: кадр з відео

Стрілець — цей Лабубу вміє сказати "ні" так, як треба. При цьому він завжди тримає посмішку:

Який ви Лабубу за знаком Зодіаку
Лабубу — Стрілець. Фото: кадр з відео

Телець — цей Лабубу любить поспати та поїсти. А ще це справжні домосиди, яких на вулицю не витягнеш:

Який ви Лабубу за знаком Зодіаку
Лабубу — Телець. Фото: кадр з відео

Риби — цей Лабубу легко зробить розклад на твого колишнього. Він мрійливий та вірить у дива:

Який ви Лабубу за знаком Зодіаку
Лабубу — Риби. Фото: кадр з відео

Яким би ви Лабубу за знаком Зодіаку не були, в будь-якому випадку, ви точно унікальні. Це вже робить вас особливим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому прикраси Лабубу набрали таку популярність.

Також ми розповідали про трендову сумку, яку цього літа хочуть усі. Вона притягує своєю незвичністю.

мода тренди Астрологія знаки Зодіаку цікаві факти
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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