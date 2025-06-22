Знак Зодіаку розкриє, який ви Лабубу — дізнайтесь просто зараз

Іграшки Лабубу. Фото з Instagram

Лабубу заполонили соцмережі та стали трендовою іграшкою 2025 року, якою захоплюються як діти, так і дорослі. Свій внутрішній Лабубу є в кожного — кумедний чи серйозний, сміливий чи сором'язливий. Який ваш — покаже знак Зодіаку.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Дізнайтесь, який ви Лабубу

Діва — розв'язує питання дипломатично. Відтак, ви Лабубу в окулярах, стильних стриманих джинсах, сорочці та кедах:

Лабубу — Діва. Фото: кадр з відео

Близнюки — ви точно дивитесь на світ з гумором. Крім того, ви справжня ікона стилю:

Лабубу — Близнюки. Фото: кадр з відео

Скорпіон — здатні загіпнозувати одним поглядом. І ні, ви не злі, просто у вас такий вираз обличчя:

Лабубу — Скорпіон. Фото: кадр з відео

Козеріг — ви серйозний стратег. Ви знаєте, як змусити всіх інших Лабубу працювати й постійно робите це самі:

Лабубу — Козеріг. Фото: кадр з відео

Терези — ви любите кайф, красу та спа. Такому Лабубу потрібен гарний відпочинок:

Лабубу — Терези. Фото: кадр з відео

Лев — цей Лабубу згоден тільки на головні ролі. Найяскравіші та з найбільшою короною, аби всі точно знали, чого ви достойні:

Лабубу — Лев. Фото: кадр з відео

Рак — ви обожнюєте спілкування та десерти. Емоції та ніжність супроводжують вас скрізь:

Лабубу — Рак. Фото: кадр з відео

Овен — любить швидкість та дратуватись без причини. Це запальний Лабубу першим кидається в пригоди:

Лабубу — Овен. Фото: кадр з відео

Водолій — трохи дивакуватий, але завжди цікавий Лабубу. А ще ви точно закохані в ChatGPT:

Лабубу — Водолій. Фото: кадр з відео

Стрілець — цей Лабубу вміє сказати "ні" так, як треба. При цьому він завжди тримає посмішку:

Лабубу — Стрілець. Фото: кадр з відео

Телець — цей Лабубу любить поспати та поїсти. А ще це справжні домосиди, яких на вулицю не витягнеш:

Лабубу — Телець. Фото: кадр з відео

Риби — цей Лабубу легко зробить розклад на твого колишнього. Він мрійливий та вірить у дива:

Лабубу — Риби. Фото: кадр з відео

Яким би ви Лабубу за знаком Зодіаку не були, в будь-якому випадку, ви точно унікальні. Це вже робить вас особливим.

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