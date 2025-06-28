Такой педикюр испортит весь образ — какие дизайны уже не в тренде

Какой педикюр больше не в моде — табу этого лета
Педикюр — это не просто об эстетике, ухоженные ножки добавляют уверенности в себе. Однако стоит знать о том, какие дизайны и цвета будут в этом сезоне в антитренде, чтобы педикюр был не только красивым, но и стильным.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Антитренды педикюра 2025 года
Цвет
Этим летом лучше отказаться от темных оттенков лака на ногтях ног. Стоит отдать предпочтение ярким и насыщенным цветам. В тренде будут синий, изумрудный, красный оттенок. Неизменно популярными также остаются базовая пастельная палитра — молочный или беж.
Дизайн
Летом 2025 года декор в педикюре больше не популярен. Отдайте предпочтение однотонному покрытию, которое будет выглядеть сдержанно и натурально. Забудьте о стразах, блестках и сложных рисунках. В моде сейчас естественность и минимализм.
Форма
Длинные ногти на ногах больше не актуальны. Отдайте предпочтение короткому педикюру квадратной или же слегка закругленной формы. Самой популярной формой этого лета будет аккуратно подпиленный ноготь, повторяющий форму пальцев ног.
Популярным этим летом будет педикюр без всякого покрытия. Он будет иметь натуральный вид, что сейчас на пике популярности.
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