Такой педикюр испортит весь образ — какие дизайны уже не в тренде

Педикюр. Фото: Freepik

Педикюр — это не просто об эстетике, ухоженные ножки добавляют уверенности в себе. Однако стоит знать о том, какие дизайны и цвета будут в этом сезоне в антитренде, чтобы педикюр был не только красивым, но и стильным.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Цвет

Этим летом лучше отказаться от темных оттенков лака на ногтях ног. Стоит отдать предпочтение ярким и насыщенным цветам. В тренде будут синий, изумрудный, красный оттенок. Неизменно популярными также остаются базовая пастельная палитра — молочный или беж.

Черный педикюр. Фото из Instagram

Дизайн

Летом 2025 года декор в педикюре больше не популярен. Отдайте предпочтение однотонному покрытию, которое будет выглядеть сдержанно и натурально. Забудьте о стразах, блестках и сложных рисунках. В моде сейчас естественность и минимализм.

Педикюр с дизайном. Фото из Instagram

Форма

Длинные ногти на ногах больше не актуальны. Отдайте предпочтение короткому педикюру квадратной или же слегка закругленной формы. Самой популярной формой этого лета будет аккуратно подпиленный ноготь, повторяющий форму пальцев ног.

Летний педикюр на ногах. Фото из Instagram

Популярным этим летом будет педикюр без всякого покрытия. Он будет иметь натуральный вид, что сейчас на пике популярности.

Напомним, ранее мы писали о том, какой педикюр будет этим летом самым модным. Эти идеи подойдут всем.

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