Такий педикюр зіпсує весь образ — які дизайни вже не в тренді

Педикюр. Фото: Freepik

Педикюр — це не просто про естетику, доглянуті ніжки додають впевненості в собі. Однак варто знати про те, які дизайни та кольори будуть цього сезону в антитренді, аби педикюр був не тільки красивим, а й стильним.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Колір

Цього літа краще відмовитись від темних відтінків лаку на нігтях ніг. Варто віддати перевагу яскравим та насиченим кольорам. В тренді будуть синій, смарагдовий, червоний відтінок. Незмінно популярними також залишаються базова пастельна палітра — молочний чи беж.

Чорний педикюр. Фото з Instagram

Дизайн

Влітку 2025 року декор в педикюрі більше не популярний. Віддайте перевагу однотонному покриттю, яке матиме стриманий та натуральний вигляд. Забудьте про стрази, блискітки та складні малюнки. В моді зараз природність та мінімалізм.

Педикюр з дизайном. Фото з Instagram

Форма

Довгі нігті на ногах більше не актуальні. Віддайте перевагу короткому педикюру квадратної або ж злегка заокругленої форми. Найпопулярнішою формою цього літа буде акуратно підпиляний ніготь, що повторюватиме форму пальців ніг.

Літній педикюр. Фото з Instagram

Популярним цього літа буде педикюр без жодного покриття. Він матиме натуральний вигляд, що зараз на піку популярності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який педикюр буде цього літа наймоднішим. Ці ідеї підійдуть усім.

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