Мода для женщин с пышными формами — что советуют стилисты в этом сезоне

Какие вещи подходят женщинам с пышными формами — советы стилистов
Женщины с пышными формами часто сталкиваются с вызовами при выборе одежды, ведь стандартный крой из масс-маркета не всегда учитывает особенности их фигуры. Однако это вовсе не повод скрывать свою фигуру под бесформенной одеждой. Стилисты советуют подчеркивать свою красоту с помощью правильных силуэтов и аксессуаров.
Сайт Новини.LIVE даст несколько советов, которые помогут создать стильные образы.
Юбка-трапеция
Этот фасон — настоящее спасение для тех, кто хочет подчеркнуть талию и сбалансировать фигуру. Благодаря плавному расширению от талии юбка-трапеция отлично сидит на бедрах.
Совместите ее с укороченными свитерами, заправленными рубашками или обувью на платформе. Экспериментируйте с длиной — от модели до середины бедра до вариантов чуть ниже колена.
Пальта с поясом
Тренд на оверсайз-пальто может быть не всегда удачным для пышных форм. Альтернатива — пальто или пуховики с поясом, который визуально удлиняет силуэт. Носите их с высокими сапогами одного цвета для гармоничного образа.
Ремни
Ремень — незаменимый аксессуар, если вы хотите сделать акцент на талии. Особенно эффектно смотрятся широкие пояса-корсеты в сочетании с трикотажными платьями. Они не только придают образу структуры, но и делают его более стильным.
Джинсы с завышенной талией
Этот фасон помогает скрыть животик и сделать акцент на талии. Джинсы средней посадки также хорошо работают, если их правильно совмещать с укороченными свитерами или заправленными рубашками.
Платье на запах
Это универсальный фасон, подходящий практически всем. Благодаря V-образному вырезу такое платье удлиняет шею, а пояс позволяет подчеркнуть талию. Выбирайте однотонные модели или платья с нежными принтами. Для вечернего выхода дополните образ эффектными серьгами.
Следовательно, одежда для женщин с пышными формами должна не только украшать, но и подчеркивать их красоту. Современные стилисты советуют выбирать вещи, гармонично сочетающиеся с фигурой и придающие уверенности.
Экспериментируйте со своим стилем и помните: правильная одежда — это ключ к удачному образу.
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