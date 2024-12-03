Мода для женщин с пышными формами — что советуют стилисты в этом сезоне

Красивая женщина. Фото: Pixabay

Женщины с пышными формами часто сталкиваются с вызовами при выборе одежды, ведь стандартный крой из масс-маркета не всегда учитывает особенности их фигуры. Однако это вовсе не повод скрывать свою фигуру под бесформенной одеждой. Стилисты советуют подчеркивать свою красоту с помощью правильных силуэтов и аксессуаров.

Сайт Новини.LIVE даст несколько советов, которые помогут создать стильные образы.

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Юбка-трапеция

Этот фасон — настоящее спасение для тех, кто хочет подчеркнуть талию и сбалансировать фигуру. Благодаря плавному расширению от талии юбка-трапеция отлично сидит на бедрах.

Совместите ее с укороченными свитерами, заправленными рубашками или обувью на платформе. Экспериментируйте с длиной — от модели до середины бедра до вариантов чуть ниже колена.

Юбка-трапеция. Фото с Instagram

Пальта с поясом

Тренд на оверсайз-пальто может быть не всегда удачным для пышных форм. Альтернатива — пальто или пуховики с поясом, который визуально удлиняет силуэт. Носите их с высокими сапогами одного цвета для гармоничного образа.

Пуховик с поясом. Фото с Instagram

Ремни

Ремень — незаменимый аксессуар, если вы хотите сделать акцент на талии. Особенно эффектно смотрятся широкие пояса-корсеты в сочетании с трикотажными платьями. Они не только придают образу структуры, но и делают его более стильным.

Ремень. Фото с Instagram

Джинсы с завышенной талией

Этот фасон помогает скрыть животик и сделать акцент на талии. Джинсы средней посадки также хорошо работают, если их правильно совмещать с укороченными свитерами или заправленными рубашками.

Джинсы с завышенной талией. Фото с Instagram

Платье на запах

Это универсальный фасон, подходящий практически всем. Благодаря V-образному вырезу такое платье удлиняет шею, а пояс позволяет подчеркнуть талию. Выбирайте однотонные модели или платья с нежными принтами. Для вечернего выхода дополните образ эффектными серьгами.

Платье по запаху. Фото с Instagram

Следовательно, одежда для женщин с пышными формами должна не только украшать, но и подчеркивать их красоту. Современные стилисты советуют выбирать вещи, гармонично сочетающиеся с фигурой и придающие уверенности.

Экспериментируйте со своим стилем и помните: правильная одежда — это ключ к удачному образу.

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