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Що носити, щоб мати стрункіший вигляд — поради стиліста

1 грудня 2024 09:30
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Одяг, який придає стрункості — поради стиліста
Дівчина в стильному капелюху. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Бажання виглядати стрункіше не завжди вимагає виснажливих дієт чи фізичних вправ. Українські стилісти вже неодноразово ділилися порадами, як створити ілюзію стрункої фігури за допомогою правильно підібраного одягу та аксесуарів. 

Сайт Новини.LIVE вирішив нагадати про деякі лайфхаки. 

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Перш за все, варто віддавати перевагу одягу зі щільних матеріалів, які тримають форму. Це може бути шерсть, щільна бавовна, денім або навіть шкіра.

Що носити, щоб виглядати стрункіше — поради стиліста - фото 1
Светр з бавовни. Фото з Instagram

Наприклад, сорочки з чоловічого відділу чудово підкреслюють фігуру і не деформуються, створюючи гармонійний вигляд.

Що носити, щоб виглядати стрункіше — поради стиліста - фото 2
Стильний образ з сорочкою. Фото з Instagram

Ключове правило — одяг не повинен закінчуватися на найширшій частині зони, яку хочете скоригувати. Наприклад, топ не повинен завершуватися на рівні живота, а спідниця – на найширшій частині литок.

Також варто уникати речей, які розтягуються або деформуються в зоні корекції, таких як зарипи на штанах чи драпірування.

Вертикальні лінії — ваш помічник

Додавання другого шару одягу, наприклад, довгого кардигана чи тренча, допоможе створити вертикаль, яка візуально витягує силует. Це особливо корисно для суконь чи комбінезонів, які гарно сидять на фігурі.

Що носити, щоб виглядати стрункіше — поради стиліста - фото 3
Варіант образу з кардиганом. Фото з Instagram

Не бійтеся світлих кольорів

Світлі відтінки насправді не додають об’єму. Головне — вибирати щільні тканини, які тримають форму. Світлі речі можуть навіть освіжити образ і зробити його м’якшим.

Сумки також можуть впливати на сприйняття фігури. Якщо зона корекції — стегна, сумка не повинна закінчуватися на цьому рівні. Краще носити її вище або нижче, щоб не привертати увагу до проблемної зони.

Що носити, щоб виглядати стрункіше — поради стиліста - фото 4
Ще один цікавий образ. Фото з Instagram

Дотримуючись цих простих рекомендацій, можна створити стильний образ і підкреслити свої найкращі риси без зайвих зусиль. Пам'ятайте, що стиль — це про баланс, гармонію та правильний вибір.

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мода одяг жінки фігура стиль

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