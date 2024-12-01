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Что носить, чтобы выглядеть стройнее — советы стилиста

1 декабря 2024 09:30
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Одежда, которая придает стройности — советы стилиста
Девушка в стильной шляпе Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Желание выглядеть стройнее не всегда требует изнурительных диет или физических упражнений. Украинские стилисты уже не раз делились советами, как создать иллюзию стройной фигуры с помощью правильно подобранной одежды и аксессуаров.

Сайт Новини.LIVE решил напомнить о некоторых лайфхаках.

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Прежде всего, следует отдавать предпочтение одежде из плотных материалов, держащих форму. Это может быть шерсть, плотный хлопок, деним или даже кожа.

Что носить, чтобы выглядеть стройнее — советы стилиста - фото 1
Свитер из хлопка. Фото с Instagram

К примеру, рубашки из мужского отдела прекрасно подчеркивают фигуру и не деформируются, создавая гармоничный вид.

Что носить, чтобы выглядеть стройнее — советы стилиста - фото 2
Стильный образ с рубашкой. Фото с Instagram

Ключевое правило – одежда не должна заканчиваться на самой широкой части зоны, которую хотите скорректировать. К примеру, топ не должен завершаться на уровне живота, а юбка — на самой широкой части икр.

Также следует избегать растягивающихся или деформируемых вещей в зоне коррекции.

Вертикальные линии — ваш помощник

Добавление второго слоя одежды, например длинного кардигана или тренча, поможет создать вертикаль, которая визуально вытягивает силуэт. Это особенно полезно для платьев или комбинезонов, хорошо сидящих на фигуре.

Что носить, чтобы выглядеть стройнее — советы стилиста - фото 3
Вариант образа с кардиганом. Фото с Instagram

Не бойтесь светлых цветов

Светлые оттенки действительно не добавляют объема. Главное — выбирать плотные ткани, которые держат форму. Светлые вещи могут даже освежить образ и сделать его более мягким.

Сумки также могут оказывать влияние на восприятие фигуры. Если зона коррекции — бедра, сумка не должна заканчиваться на этом уровне. Лучше носить ее выше или ниже, чтобы не привлекать внимание к проблемной зоне.

Что носить, чтобы выглядеть стройнее — советы стилиста - фото 4
Еще один любопытный образ. Фото с Instagram

Следуя этим простым рекомендациям, можно создать стильный образ и подчеркнуть свои лучшие черты без усилий. Помните, что стиль — это о балансе, гармонии и правильном выборе.

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мода одежда женщины фигура стиль

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