Мода для жінок із пишними формами — що радять стилісти цього сезону

Гарна жінка. Фото: Pixabay

Жінки з пишними формами часто стикаються з викликами під час вибору одягу, адже стандартний крій з мас-маркету не завжди враховує особливості їхньої фігури. Однак це зовсім не привід ховати свою фігуру під безформним одягом. Стилісти радять підкреслювати свою красу за допомогою правильних силуетів та аксесуарів.

Cайт Новини.LIVE дасть кілька порад, які допоможуть створити стильні образи.

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Спідниця-трапеція

Цей фасон — справжній порятунок для тих, хто хоче підкреслити талію та збалансувати фігуру. Завдяки плавному розширенню від талії спідниця-трапеція чудово сидить на стегнах.

Поєднуйте її з укороченими светрами, заправленими сорочками чи взуттям на платформі. Експериментуйте з довжиною — від моделі до середини стегна до варіантів трохи нижче коліна.

Спідниця-трапеція. Фото з Instagram

Пальта з поясом

Тренд на оверсайз-пальта може бути не завжди вдалим для пишних форм. Альтернатива — пальта чи пуховики з поясом, який візуально подовжує силует. Носіть їх із високими чоботами одного кольору для гармонійного образу.

Пуховик з поясом. Фото з Instagram

Ремені

Ремінь — незамінний аксесуар, якщо ви хочете зробити акцент на талії. Особливо ефектно виглядають широкі пояси-корсети у поєднанні з трикотажними сукнями. Вони не лише додають образу структури, але й роблять його більш стильним.

Ремінь. Фото з Instagram

Джинси із завищеною талією

Цей фасон допомагає приховати животик і зробити акцент на талії. Джинси середньої посадки також добре працюють, якщо їх правильно поєднувати з укороченими светрами чи заправленими сорочками.

Джинси із завищеною талією. Фото з Instagram

Сукня на запах

Це універсальний фасон, який підходить практично всім. Завдяки V-подібному вирізу така сукня подовжує шию, а пояс дозволяє підкреслити талію. Обирайте однотонні моделі чи сукні з ніжними принтами. Для вечірнього виходу доповніть образ ефектними сережками.

Сукня на запах. Фото з Instagram

Отже, одяг для жінок із пишними формами має не лише прикрашати, але й підкреслювати їхню красу. Сучасні стилісти радять обирати речі, які гармонійно поєднуються з фігурою та додають впевненості.

Експериментуйте зі своїм стилем і пам’ятайте: правильний одяг — це ключ до вдалого образу.

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