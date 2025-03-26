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Какой цвет будет самым модным в 2025 — черный уже не в тренде

26 марта 2025 08:40
Ирина Савчук - Редактор
Ирина Савчук
Редактор
Самый модный цвет в 2025 — какой оттенок в тренде и с чем носить
Стильная девушка. Фото: freepik
Ирина Савчук - Редактор
Ирина Савчук
Редактор

Каждый сезон модные тренды поражают нас новинками. Этой весной настоящим хитом будет оливково-зеленый цвет. Несмотря на то, что традиционно черный цвет считается универсальным, стильным и тем, который подходит к любому стилю и вещам, оливковый становится на его место. 

Новини.LIVE сделали подборку стильных вещей оливкового цвета, которые покоряют тренды.

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Самый модный цвет сезона 2025

Оливково-зеленый цвет уже завоевал подиумы и появляется в коллекциях известных брендов, среди модных экспертов или на улице у рядовых модниц. Он прекрасно сочетается с нейтральными и яркими оттенками, подходит как для повседневного гардероба, так и для элегантных образов.

Дизайнеры часто используют его в костюмах с широкими плечами, который добавляет в образ "изюминки".

Наймодніший колір сезону 2025
Стильный жакет оливкового цвета. Фото: Vogue

Также нередко этот цвет можно заметить в платьях и тренчах. Оливковый оттенок также добавляет естественной гармонии образу и отлично смотрится на разных типах тканей — от льна до шелка.

Трендовий колір весни 2025 року
Оливковый тренч. Фото из Instagram

Особое место занимают аксессуары оливкового цвета, ведь они сделают образ уникальным и привлекательным.

Який тренд підкорює тренди 2025 року
Сумка оливкового цвета. Фото из Instagram

Отметим, что этот цвет символизирует естественность силу, уверенность и универсальность. Он подходит для любого возраста и пола, а также отлично смотрится как в casual, так и в элегантных образах.

Конечно, прежде всего стоит выбирать то, что вам по душе, но этот цвет определенно определяет модные тенденции весны 2025 года.

Ранее Андре Тан показал, какие цвета в одежде актуальны этой весной.

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