Самый модный цвет в 2025 — какой оттенок в тренде и с чем носить

Стильная девушка. Фото: freepik

Каждый сезон модные тренды поражают нас новинками. Этой весной настоящим хитом будет оливково-зеленый цвет. Несмотря на то, что традиционно черный цвет считается универсальным, стильным и тем, который подходит к любому стилю и вещам, оливковый становится на его место.

Новини.LIVE сделали подборку стильных вещей оливкового цвета, которые покоряют тренды.

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Оливково-зеленый цвет уже завоевал подиумы и появляется в коллекциях известных брендов, среди модных экспертов или на улице у рядовых модниц. Он прекрасно сочетается с нейтральными и яркими оттенками, подходит как для повседневного гардероба, так и для элегантных образов.

Дизайнеры часто используют его в костюмах с широкими плечами, который добавляет в образ "изюминки".

Стильный жакет оливкового цвета. Фото: Vogue

Также нередко этот цвет можно заметить в платьях и тренчах. Оливковый оттенок также добавляет естественной гармонии образу и отлично смотрится на разных типах тканей — от льна до шелка.

Оливковый тренч. Фото из Instagram

Особое место занимают аксессуары оливкового цвета, ведь они сделают образ уникальным и привлекательным.

Сумка оливкового цвета. Фото из Instagram

Отметим, что этот цвет символизирует естественность силу, уверенность и универсальность. Он подходит для любого возраста и пола, а также отлично смотрится как в casual, так и в элегантных образах.

Конечно, прежде всего стоит выбирать то, что вам по душе, но этот цвет определенно определяет модные тенденции весны 2025 года.

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