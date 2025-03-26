Наймодніший колір у 2025 — який відтінок в тренді і з чим носити

Стильна дівчина. Фото: freepik

Кожного сезону модні тренди вражають нас новинками. Цієї весни справжнім хітом буде оливково-зелений колір. Попри те, що традиційно чорний колір вважається універсальним, стильним і тим, який підходить до будь-якого стилю і речей, оливковий стає на його місце.

Новини.LIVE зробили підбірку стильних речей оливкового кольору, які підкорюють тренди.

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Оливково-зелений колір вже завоював подіуми та з'являється в колекціях відомих брендів, серед модних експертів чи просто на вулиці у пересічних модниць. Він чудово поєднується з нейтральними та яскравими відтінками, підходить як для повсякденного гардероба, так і для елегантних образів.

Дизайнери часто використовують його в костюмах з широкими плечима, який додає в образ "родзинки".

Стильний жакет оливкового кольору. Фото: Vogue

Також не рідко цей колір можна помітити у сукнях та тренчах. Оливковий відтінок також додає природної гармонії образу та відмінно виглядає на різних типах тканин — від льону до шовку.

Оливковий тренч. Фото з Instagram

Особливе місце займають аксесуари оливкового кольору, адже вони зроблять образ унікальним та привабливим.

Сумка оливкового кольору. Фото з Instagram

Зазначимо, що цей колір символізує природність силу, впевненість та універсальність. Він підходить для будь-якого віку та статі, а також має чудовий вигляд як в casual, так і в елегантних образах.

Звісно, перш за все варто обирати те, що вам до душі, але цей колір безумовно визначає модні тенденції весни 2025 року.

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