Наймодніший колір у 2025 — який відтінок в тренді і з чим носити

Який колір буде наймоднішим у 2025 році — чорний вже не в тренді
Кожного сезону модні тренди вражають нас новинками. Цієї весни справжнім хітом буде оливково-зелений колір. Попри те, що традиційно чорний колір вважається універсальним, стильним і тим, який підходить до будь-якого стилю і речей, оливковий стає на його місце.
Новини.LIVE зробили підбірку стильних речей оливкового кольору, які підкорюють тренди.
Наймодніший колір сезону 2025
Оливково-зелений колір вже завоював подіуми та з'являється в колекціях відомих брендів, серед модних експертів чи просто на вулиці у пересічних модниць. Він чудово поєднується з нейтральними та яскравими відтінками, підходить як для повсякденного гардероба, так і для елегантних образів.
Дизайнери часто використовують його в костюмах з широкими плечима, який додає в образ "родзинки".
Також не рідко цей колір можна помітити у сукнях та тренчах. Оливковий відтінок також додає природної гармонії образу та відмінно виглядає на різних типах тканин — від льону до шовку.
Особливе місце займають аксесуари оливкового кольору, адже вони зроблять образ унікальним та привабливим.
Зазначимо, що цей колір символізує природність силу, впевненість та універсальність. Він підходить для будь-якого віку та статі, а також має чудовий вигляд як в casual, так і в елегантних образах.
Звісно, перш за все варто обирати те, що вам до душі, але цей колір безумовно визначає модні тенденції весни 2025 року.
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