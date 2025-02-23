Кольори в одязі, які дарують другу молодість — топ для 30+

Дівчина в розкішному образі. Фото: Freepik

У шафі майже кожної людини знайдеться чорний, білий, сірий або коричневий одяг. Це класика, яка завжди в тренді. Але що робити з яскравими кольорами? Дехто уникає їх, бо боїться мати надто помітний вигляд або не знає, як правильно поєднувати. Даремно! Правильно підібрані відтінки не лише освіжають образ, а й додають молодості та енергії.

Про це пише видання Best Life.

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Кораловий

Цей відтінок — справжній скарб, адже він має ідеальний баланс між теплом і прохолодою. Завдяки цьому кораловий личить як блондинкам, так і брюнеткам, а ще чудово освіжає будь-який образ. Він гарний має вигляд не лише влітку, а й у будь-який сезон. Особливо ефектно кораловий комбінується з кремовим, темно-синім, верблюжим та вугільним відтінками.

Червоний

Вічна класика, яка завжди на піку популярності. У 2024 році червоний не залишав подіуми, і це не просто так. Він додає впевненості, робить образ виразним і навіть змінює настрій. Якщо поки не готові до яскравої сукні чи пальта, можна додати червоні акценти: сумку, туфлі або просто нафарбувати губи.

Червоний светр. Фото з Instagram

Темно-синій

Якщо чорний здається надто строгим або контрастним, темно-синій — ідеальна альтернатива. Він глибокий, благородний і водночас стриманий. Такий колір особливо вдало виглядає в верхньому одязі — пальто чи жакетах, які поєднуються з будь-якими базовими відтінками.

Фіолетовий

Таємничий і елегантний колір, який ніколи не втрачає актуальності. Фіолетовий додає образу витонченості й пасує всім без винятку. Він чудово гармонує з темно-коричневими, сірими та металевими відтінками, а ще додає образу загадковості.

Жінка у фіолетовому светрі. Фото з Instagram

Барвінковий

Цей ніжний колір — щось середнє між блакитним і фіолетовим. Він має особливу легкість і має свіжий вигляд на будь-якому типі зовнішності. Особливо ефектно поєднується з білим, створюючи повітряний і витончений образ.

Кольори мають дивовижну силу — вони можуть зробити образ свіжішим, стильнішим і навіть омолодити. Головне — не боятися експериментувати.

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