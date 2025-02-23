Цвета в одежде, которые дарят вторую молодость - топ для 30+

Девушка в роскошном образе. Фото: Freepik

В шкафу почти каждого человека найдется черная, белая, серая или коричневая одежда. Это классика, которая всегда в тренде. Но что делать с яркими цветами? Некоторые избегают их, потому что боятся выглядеть слишком заметно или не знают, как правильно сочетать. Напрасно! Правильно подобранные оттенки не только освежают образ, но и добавляют молодости и энергии.

Об этом пишет издание Best Life.

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Коралловый

Этот оттенок — настоящее сокровище, ведь он имеет идеальный баланс между теплом и прохладой. Благодаря этому коралловый подходит как блондинкам, так и брюнеткам, а еще прекрасно освежает любой образ. Он хорошо смотрится не только летом, но и в любой сезон. Особенно эффектно коралловый комбинируется с кремовым, темно-синим, верблюжьим и угольным оттенками.

Красный

Вечная классика, которая всегда на пике популярности. В 2024 году красный не покидал подиумы, и это не просто так. Он придает уверенности, делает образ выразительным и даже меняет настроение. Если пока не готовы к яркому платью или пальто, можно добавить красные акценты: сумку, туфли или просто накрасить губы.

Красный свитер. Фото из Instagram

Темно-синий

Если черный кажется слишком строгим или контрастным, темно-синий — идеальная альтернатива. Он глубокий, благородный и одновременно сдержанный. Такой цвет особенно удачно смотрится в верхней одежде — пальто или жакетах, которые сочетаются с любыми базовыми оттенками.

Фиолетовый

Таинственный и элегантный цвет, который никогда не теряет актуальности. Фиолетовый добавляет образу утонченности и подходит всем без исключения. Он прекрасно гармонирует с темно-коричневыми, серыми и металлическими оттенками, а еще добавляет образу загадочности.

Женщина в фиолетовом свитере. Фото из Instagram

Сиреневый

Этот нежный цвет — нечто среднее между голубым и фиолетовым. Он обладает особой легкостью и выглядит свежо на любом типе внешности. Особенно эффектно сочетается с белым, создавая воздушный и утонченный образ.

Цвета обладают удивительной силой — они могут сделать образ свежее, стильнее и даже омолодить. Главное — не бояться экспериментировать.

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