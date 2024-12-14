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Какие свитера будут в моде в 2025 году — главные тренды

14 декабря 2024 19:44
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Модные свитера 2025 года – хиты сезона, которые вы захотите носить
Стильная девушка в свитере. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Зима всегда ассоциируется с уютом и свитера остаются главным выбором для холодного сезона. В 2025 году дизайнеры предлагают взглянуть на этот элемент гардероба с новой стороны. От больших узоров до ярких цветов каждый может найти что-то для себя.

Сайт Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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В тренде вязка

Главным хитом сезона станет текстурная вязка. Свитера с большими косами, ромбами и другими объемными узорами придают чувство уюта и тепла. В моде будут как спокойные цвета — серый, кремовый, бежевый, так и более яркие оттенки, такие как бордовый или изумрудный.

Теплый вязаный свитер идеальный выбор для зимы
Серый вязаный свитер. Фото с Instagram

Игра цветов и принтов

Этой зимой однотонные свитера уступают место ярким цветным блокам и смелым принтам. Геометрия, асимметрия и игривые узоры помогут оживить зимние образы и выделиться среди серости.

Яркий свитер, который не останется незамеченным
Свитер с узорами. Фото с Instagram

Новые акценты — воротники и детали

Свитера с воротниками в тренде. Высокие горловины, мягкие хомуты или даже воротники-поло придают образу интересных акцентов. Также модными будут декоративные элементы, такие как большие пуговицы, вышивка или даже пайетки.

Свитера с высокой горловиной сейчас в моде
Свитер с высокой горловиной. Фото с Instagram

Оверсайз

Широкие, объемные свитера остаются на пике популярности. Удлиненные рукава, свободный крой и возможность носить в несколько слоев делают их фаворитом сезона. Такие свитера идеально сочетаются с узкими джинсами, леггинсами или даже юбками.

Свитера в оверсайз стиле подойдут всем
Объемный свитер. Фото с Instagram

Эко-свитера

Свитера из переработанных материалов или органической шерсти становятся трендом не только из-за стиля, но и из-за осознанного подхода к экологии. Выбирая такие вещи, вы поддерживаете и планету, и свой стиль.

Свитера из органической шерсти согреют этой зимой
Свитер из органической шерсти. Фото с Instagram

Этой зимой свитера станут не только практичным, но и модным решением. Выбирайте то, что соответствует вашему стилю, и наслаждайтесь теплом в самые холодные дни года.

Раньше мы писали о том, какие штаны в тренде этой зимой и должны быть в гардеробе каждой.

Также мы сообщали, с чем носить куртки и пальто этой зимой.

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