Модные свитера 2025 года – хиты сезона, которые вы захотите носить

Какие свитера будут в моде в 2025 году — главные тренды
Зима всегда ассоциируется с уютом и свитера остаются главным выбором для холодного сезона. В 2025 году дизайнеры предлагают взглянуть на этот элемент гардероба с новой стороны. От больших узоров до ярких цветов каждый может найти что-то для себя.
Сайт Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.
В тренде вязка
Главным хитом сезона станет текстурная вязка. Свитера с большими косами, ромбами и другими объемными узорами придают чувство уюта и тепла. В моде будут как спокойные цвета — серый, кремовый, бежевый, так и более яркие оттенки, такие как бордовый или изумрудный.
Игра цветов и принтов
Этой зимой однотонные свитера уступают место ярким цветным блокам и смелым принтам. Геометрия, асимметрия и игривые узоры помогут оживить зимние образы и выделиться среди серости.
Новые акценты — воротники и детали
Свитера с воротниками в тренде. Высокие горловины, мягкие хомуты или даже воротники-поло придают образу интересных акцентов. Также модными будут декоративные элементы, такие как большие пуговицы, вышивка или даже пайетки.
Оверсайз
Широкие, объемные свитера остаются на пике популярности. Удлиненные рукава, свободный крой и возможность носить в несколько слоев делают их фаворитом сезона. Такие свитера идеально сочетаются с узкими джинсами, леггинсами или даже юбками.
Эко-свитера
Свитера из переработанных материалов или органической шерсти становятся трендом не только из-за стиля, но и из-за осознанного подхода к экологии. Выбирая такие вещи, вы поддерживаете и планету, и свой стиль.
Этой зимой свитера станут не только практичным, но и модным решением. Выбирайте то, что соответствует вашему стилю, и наслаждайтесь теплом в самые холодные дни года.
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