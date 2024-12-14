Модні светри 2025 року — хіти сезону, які ви захочете носити

Стильна дівчина у светрі. Фото: Freepik

Зима завжди асоціюється із затишком, і светри залишаються головним вибором для холодного сезону. У 2025 році дизайнери пропонують поглянути на цей елемент гардероба з нової перспективи. Від великих візерунків до яскравих кольорів — кожен може знайти щось для себе.

Cайт Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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У тренді в’язка

Головним хітом сезону стане текстурна в’язка. Светри з великими косами, ромбами та іншими об'ємними візерунками додають відчуття затишку та тепла. У моді будуть як спокійні кольори — сірий, кремовий, бежевий, так і більш яскраві відтінки, як-от бордовий чи смарагдовий.

Сірий в'язаний светр. Фото з Instagram

Гра кольорів і принтів

Цієї зими однотонні светри поступаються місцем яскравим кольоровим блокам і сміливим принтам. Геометрія, асиметрія та грайливі візерунки допоможуть оживити зимові образи та виділитися серед сірості.

Светр із візерунками. Фото з Instagram

Нові акценти — коміри та деталі

Светри з комірами в тренді. Високі горловини, м'які хомути або навіть коміри-поло додають образу цікавих акцентів. Також модними будуть декоративні елементи, як-от великі ґудзики, вишивка чи навіть паєтки.

Светр з високою горловиною. Фото з Instagram

Оверсайз

Широкі, об’ємні светри залишаються на піку популярності. Подовжені рукави, вільний крій і можливість носити в кілька шарів роблять їх фаворитом сезону. Такі светри ідеально поєднуються з вузькими джинсами, легінсами або навіть спідницями.

Об'ємний светр. Фото з Instagram

Екосветри

Светри з перероблених матеріалів або органічної вовни стають трендом не лише через стиль, але й через усвідомлений підхід до екології. Вибираючи такі речі, ви підтримуєте і планету, і власний стиль.

Светр з органічної вовни. Фото з Instagram

Цієї зими светри стануть не лише практичним, але й модним рішенням. Вибирайте те, що відповідає вашому стилю, і насолоджуйтеся теплом у найхолодніші дні року.

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