Модні светри 2025 року — хіти сезону, які ви захочете носити

Які светри будуть у моді в 2025 році — головні тренди
Зима завжди асоціюється із затишком, і светри залишаються головним вибором для холодного сезону. У 2025 році дизайнери пропонують поглянути на цей елемент гардероба з нової перспективи. Від великих візерунків до яскравих кольорів — кожен може знайти щось для себе.
Cайт Новини.LIVE розповість про це детальніше.
У тренді в’язка
Головним хітом сезону стане текстурна в’язка. Светри з великими косами, ромбами та іншими об'ємними візерунками додають відчуття затишку та тепла. У моді будуть як спокійні кольори — сірий, кремовий, бежевий, так і більш яскраві відтінки, як-от бордовий чи смарагдовий.
Гра кольорів і принтів
Цієї зими однотонні светри поступаються місцем яскравим кольоровим блокам і сміливим принтам. Геометрія, асиметрія та грайливі візерунки допоможуть оживити зимові образи та виділитися серед сірості.
Нові акценти — коміри та деталі
Светри з комірами в тренді. Високі горловини, м'які хомути або навіть коміри-поло додають образу цікавих акцентів. Також модними будуть декоративні елементи, як-от великі ґудзики, вишивка чи навіть паєтки.
Оверсайз
Широкі, об’ємні светри залишаються на піку популярності. Подовжені рукави, вільний крій і можливість носити в кілька шарів роблять їх фаворитом сезону. Такі светри ідеально поєднуються з вузькими джинсами, легінсами або навіть спідницями.
Екосветри
Светри з перероблених матеріалів або органічної вовни стають трендом не лише через стиль, але й через усвідомлений підхід до екології. Вибираючи такі речі, ви підтримуєте і планету, і власний стиль.
Цієї зими светри стануть не лише практичним, але й модним рішенням. Вибирайте те, що відповідає вашому стилю, і насолоджуйтеся теплом у найхолодніші дні року.
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