С чем носить длинную юбку — образы, которые подойдут абсолютно всем

Девушка в топе и юбке. Фото: Freepik

Длинная юбка уже давно стала универсальной вещью в гардеробе. Ее хоть на работу надевай, хоть на свидание. Вариантов стилизации такой одежды есть немало. Все зависит от погоды и личных предпочтений.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Идеи образов с длинной юбкой

Лонг

К длинной юбке идеально подойдет лонг. Такой образ будет иметь элегантный и сдержанный вид. Выберите обувь на каблуках, чтобы добавить легкости и изящества.

Длинная юбка и лонг. Фото из Instagram

Футболка

Базовый образ на лето — футболка и длинная юбка. Сюда подойдут босоножки без каблуков, очки и небольшие аксессуары. Футболку можно как заправить за пояс, так и оставить поверх юбки.

Длинная юбка и футболка. Фото из Instagram

Рубашка

Нежный и стильный — такой образ прекрасно подойдет для работы или романтической встречи. Рубашку можно дополнить тоненьким ремешком, чтобы подчеркнуть талию.

Длинная юбка и рубашка. Фото из Instagram

Топ

Беспроигрышный вариант на лето — длинная юбка и топ. Верх может быть как с рукавами, так и без них. Для элегантного образа выбирайте обувь на каблуках, если хочется базового лука, стоит обратить внимание на кеды, босоножки или вьетнамки.

Длинная юбка и топ. Фото из Instagram

Рубашка и топ

На более прохладную погоду к юбке с топом можно добавить рубашку. Просто накиньте ее поверх, добавьте стильные кеды и аксессуары и образ готов.

Длинная юбка, топ и рубашка. Фото из Instagram

Длинная юбка — это мастхэв для модниц как на жаркую, так и на более прохладную погоду. Это уже настоящая база, без которой трудно представить гардероб.

Напомним, ранее мы писали о том, с чем носить юбку в стиле сафари в 2025 году.

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