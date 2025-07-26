С чем носить длинную юбку — образы, которые подойдут абсолютно всем

Как создать незабываемые образы с длинной юбкой — топовые идеи
Длинная юбка уже давно стала универсальной вещью в гардеробе. Ее хоть на работу надевай, хоть на свидание. Вариантов стилизации такой одежды есть немало. Все зависит от погоды и личных предпочтений.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Идеи образов с длинной юбкой
Лонг
К длинной юбке идеально подойдет лонг. Такой образ будет иметь элегантный и сдержанный вид. Выберите обувь на каблуках, чтобы добавить легкости и изящества.
Футболка
Базовый образ на лето — футболка и длинная юбка. Сюда подойдут босоножки без каблуков, очки и небольшие аксессуары. Футболку можно как заправить за пояс, так и оставить поверх юбки.
Рубашка
Нежный и стильный — такой образ прекрасно подойдет для работы или романтической встречи. Рубашку можно дополнить тоненьким ремешком, чтобы подчеркнуть талию.
Топ
Беспроигрышный вариант на лето — длинная юбка и топ. Верх может быть как с рукавами, так и без них. Для элегантного образа выбирайте обувь на каблуках, если хочется базового лука, стоит обратить внимание на кеды, босоножки или вьетнамки.
Рубашка и топ
На более прохладную погоду к юбке с топом можно добавить рубашку. Просто накиньте ее поверх, добавьте стильные кеды и аксессуары и образ готов.
Длинная юбка — это мастхэв для модниц как на жаркую, так и на более прохладную погоду. Это уже настоящая база, без которой трудно представить гардероб.
Напомним, ранее мы писали о том, с чем носить юбку в стиле сафари в 2025 году.
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