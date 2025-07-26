З чим носити довгу спідницю — образи, що пасуватимуть абсолютно усім

Як створити незабутні образи з довгою спідницею — топові ідеї
Довга спідниця вже давно стала універсальною річчю в гардеробі. Її хоч на роботу одягай, хоч на побачення. Варіантів стилізації такого одягу є немало. Все залежить від погоди та особистих уподобань.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Ідеї образів з довгою спідницею
Лонг
До довгої спідниці ідеально пасуватиме лонг. Такий образ буде мати елегантний та стриманий вигляд. Оберіть взуття на підборах, аби додати легкості й витонченості.
Футболка
Базовий образ на літо — футболка та довга спідниця. Сюди пасуватимуть босоніжки без підборів, окуляри та невеликі аксесуари. Футболку можна як заправити за пояс, так й залишити поверх спідниці.
Сорочка
Ніжний та стильний — такий образ чудово підійде для роботи чи романтичної зустрічі. Сорочку можна доповнити тоненьким ремінцем, аби підкреслити талію.
Топ
Безпрограшний варіант на літо — довга спідниця та топ. Верх може бути як з рукавами, так й без них. Для елегантного образу обирайте взуття на підборах, якщо хочеться базового лука, варто звернути увагу на кеди, босоніжки чи в'єтнамки.
Сорочка і топ
На прохолоднішу погоду до спідниці з топом можна додати сорочку. Просто накиньте її поверх, додайте стильні кеди й аксесуари і образ готовий.
Довга спідниця — це мастхев для модниць як на жарку, так й на прохолоднішу погоду. Це вже справжня база, без якої важко уявити гардероб.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, з чим носити спідницю у стилі сафарі у 2025 році.
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