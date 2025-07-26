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Головна Мода Як створити незабутні образи з довгою спідницею — топові ідеї

Як створити незабутні образи з довгою спідницею — топові ідеї

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 11:14
З чим носити довгу спідницю — образи, що пасуватимуть абсолютно усім
Дівчина у топі та спідниці. Фото: Freepik

Довга спідниця вже давно стала універсальною річчю в гардеробі. Її хоч на роботу одягай, хоч на побачення. Варіантів стилізації такого одягу є немало. Все залежить від погоди та особистих уподобань.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Ідеї образів з довгою спідницею

Лонг

До довгої спідниці ідеально пасуватиме лонг. Такий образ буде мати елегантний та стриманий вигляд. Оберіть взуття на підборах, аби додати легкості й витонченості.

З чим носити довгу спідницю
Довга спідниця та лонг. Фото з Instagram

Футболка

Базовий образ на літо — футболка та довга спідниця. Сюди пасуватимуть босоніжки без підборів, окуляри та невеликі аксесуари. Футболку можна як заправити за пояс, так й залишити поверх спідниці.

З чим носити довгу спідницю
Довга спідниця та футболка. Фото з Instagram

Сорочка

Ніжний та стильний — такий образ чудово підійде для роботи чи романтичної зустрічі. Сорочку можна доповнити тоненьким ремінцем, аби підкреслити талію.

З чим носити довгу спідницю
Довга спідниця та сорочка. Фото з Instagram

Топ

Безпрограшний варіант на літо — довга спідниця та топ. Верх може бути як з рукавами, так й без них. Для елегантного образу обирайте взуття на підборах, якщо хочеться базового лука, варто звернути увагу на кеди, босоніжки чи в'єтнамки.

З чим носити довгу спідницю
Довга спідниця та топ. Фото з Instagram

Сорочка і топ

На прохолоднішу погоду до спідниці з топом можна додати сорочку. Просто накиньте її поверх, додайте стильні кеди й аксесуари і образ готовий.

З чим носити довгу спідницю
Довга спідниця, топ та сорочка. Фото з Instagram

Довга спідниця — це мастхев для модниць як на жарку, так й на прохолоднішу погоду. Це вже справжня база, без якої важко уявити гардероб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, з чим носити спідницю у стилі сафарі у 2025 році.

Також ми розповідали про те, що популярною цього літа стала спідниця-хустка.

мода тренди образ стиль спідниці
Ірина Нечутова - Редактор
Автор:
Ірина Нечутова
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