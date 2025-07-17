Сколько дней можно ходить с педикюром - ответ экспертов

Девушке делают педикюр. Фото: Freepik

Летом хочется не думать о мелочах — особенно о ногтях на ногах. Именно поэтому педикюр с покрытием становится настоящим спасением: красиво, аккуратно и минимум хлопот. Особенно, если речь о гель-лаке — он может иметь идеальный вид неделями.

Однако мало кто учитывает тот факт, сколько разрешено носить гель-лак на ногах и об этом расскажет Новини.LIVE.

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Сколько реально держится гель на ногах

В среднем — от 3 до 6 недель. Но это не точная дата, а скорее диапазон. У кого-то ногти растут медленнее, у кого-то значительно быстрее, поэтому все индивидуально. Если заметили, что покрытие начало вздуваться, отклеилось возле кутикулы или цвет стал странным — это сигнал, что пора снимать, даже если прошло всего две недели.

Красивый педикюр. Фото: Freepik

Кстати, если вы часто носите закрытую обувь (типа кроссовок или балеток), педикюр с гель-лаком лучше обновлять чаще. Под нагрузкой покрытие может "работать" на ногтевую пластину, что не очень хорошо для здоровья ногтей.

Нежный маникюр. фото: Freepik

Как долго можно носить обычный лак

Здесь все зависит от того, какой лак вы используете и насколько активен ваш ритм жизни. У кого-то держится 2 дня, а у кого-то — до 10. Но как только появились сколы или лак потускнел — время обновить. Хорошо, что обычное покрытие можно снять дома без проблем, в отличие от геля. Однако, если не хотите повредить ногтевую пластину, гель лучше снимать в салоне. Так будет и безопасно, и аккуратно.

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