Сколько дней можно ходить с педикюром - ответ экспертов

Как долго носить педикюр без вреда для ногтей — точный срок
Летом хочется не думать о мелочах — особенно о ногтях на ногах. Именно поэтому педикюр с покрытием становится настоящим спасением: красиво, аккуратно и минимум хлопот. Особенно, если речь о гель-лаке — он может иметь идеальный вид неделями.
Однако мало кто учитывает тот факт, сколько разрешено носить гель-лак на ногах и об этом расскажет Новини.LIVE.
Сколько реально держится гель на ногах
В среднем — от 3 до 6 недель. Но это не точная дата, а скорее диапазон. У кого-то ногти растут медленнее, у кого-то значительно быстрее, поэтому все индивидуально. Если заметили, что покрытие начало вздуваться, отклеилось возле кутикулы или цвет стал странным — это сигнал, что пора снимать, даже если прошло всего две недели.
Кстати, если вы часто носите закрытую обувь (типа кроссовок или балеток), педикюр с гель-лаком лучше обновлять чаще. Под нагрузкой покрытие может "работать" на ногтевую пластину, что не очень хорошо для здоровья ногтей.
Как долго можно носить обычный лак
Здесь все зависит от того, какой лак вы используете и насколько активен ваш ритм жизни. У кого-то держится 2 дня, а у кого-то — до 10. Но как только появились сколы или лак потускнел — время обновить. Хорошо, что обычное покрытие можно снять дома без проблем, в отличие от геля. Однако, если не хотите повредить ногтевую пластину, гель лучше снимать в салоне. Так будет и безопасно, и аккуратно.
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