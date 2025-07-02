У моді педикюр у цих кольорах — не пропустіть головний тренд року

Гарний педикюр. Фото: Freepik

Поки всі говорять про манікюр, педикюр мовчки залишається скромним героєм. Але не варто його недооцінювати: охайні нігті на ногах — це як останній штрих у красивій картині. І байдуже, чи ви в сукні на побаченні, чи в шортах на прогулянці, — хороший педикюр завжди додає свою долю впевненості.

Новини.LIVE розповість більше про трендовий педикюр.

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Цього літа майстри нігтьового мистецтва пропонують трохи експериментів. Ми зібрали три топові відтінки, які будуть на піку популярності, і кожен із них здатен задати тон усьому образу — навіть босоніж на пісочку.

Кольори для педикюру, що будуть мати особливий вигляд

Соковитий мандарин

Цей колір ніби стиглий фрукт під сонцем. Він яскравий, але не кричущий, ідеальний для того, щоб нігтики мали доглянутий й життєрадісний вигляд. Плюс в тому, що він красиво відтіняє загар і поєднується майже з усіма літніми сандалями.

Яскравий педикюр. Фото з Instagram

Небесно-блакитний

Холодний, легкий і дуже фотогенічний. Це як захопити з собою шматочок чистого неба — прямо на нігтях. Ідеально підходить для тих, хто не хоче банальностей, але й не готовий до ультраяскравих рішень.

Блакитні нігті. Фото з Instagram

Рожевий у стилі "baby blush"

Ніжний, як перший поцілунок літа. Він не набридає, не вимагає зайвої уваги й має дуже охайний вигляд.

Рожеві нігті. Фото з Instagram

Особливо гарно пасує до нюдових босоніжок і білого педикюрного френча.

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