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Главная Мода Педикюр в неожиданных цветах — уже у всех на ногтях

Педикюр в неожиданных цветах — уже у всех на ногтях

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 19:29
В моде педикюр в этих цветах — не пропустите главный тренд года
Красивый педикюр. Фото: Freepik

Пока все говорят о маникюре, педикюр молча остается скромным героем. Но не стоит его недооценивать: опрятные ногти на ногах — это как последний штрих в красивой картине. И неважно, в платье ли вы на свидании или в шортах на прогулке, — хороший педикюр всегда добавляет свою долю уверенности.

Новини.LIVE расскажет больше о трендовом педикюре.

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Этим летом мастера ногтевого искусства предлагают немного экспериментов. Мы собрали три топовых оттенка, которые будут на пике популярности, и каждый из них способен задать тон всему образу — даже босиком на песочке.

Цвета для педикюра, которые будут выглядеть по-особенному

Сочный мандарин

Этот цвет будто спелый фрукт под солнцем. Он яркий, но не кричащий, идеален для того, чтобы ноготки выглядели ухоженными и жизнерадостными. Плюс в том, что он красиво оттеняет загар и сочетается почти со всеми летними сандалиями.

Яскравий, але стильний варіант педикюру на літо
Яркий педикюр. Фото из Instagram

Небесно-голубой

Холодный, легкий и очень фотогеничный. Это как захватить с собой кусочек чистого неба — прямо на ногтях. Идеально подходит для тех, кто не хочет банальностей, но и не готов к ультраярким решениям.

Блакитний колір - новий тред в педикюрі
Голубые ногти. Фото из Instagram

Розовый в стиле "baby blush"

Нежный, как первый поцелуй лета. Он не надоедает, не требует лишнего внимания и выглядит очень опрятно.

Рожевий колір на нігтях ніколи не набридає
Розовые ногти. Фото из Instagram

Особенно хорошо подходит к нюдовым босоножкам и белому педикюрному френчу.

Ранее мы писали о том, какой педикюр покорил всю сеть и Ким Кардашьян, в частности.

Также мы сообщали о главных антитрендах педикюра, которые стоят особого внимания в 2025 году.

мода тренды педикюр стиль ногти
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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