В моде педикюр в этих цветах — не пропустите главный тренд года

Педикюр в неожиданных цветах — уже у всех на ногтях
Пока все говорят о маникюре, педикюр молча остается скромным героем. Но не стоит его недооценивать: опрятные ногти на ногах — это как последний штрих в красивой картине. И неважно, в платье ли вы на свидании или в шортах на прогулке, — хороший педикюр всегда добавляет свою долю уверенности.
Новини.LIVE расскажет больше о трендовом педикюре.
Этим летом мастера ногтевого искусства предлагают немного экспериментов. Мы собрали три топовых оттенка, которые будут на пике популярности, и каждый из них способен задать тон всему образу — даже босиком на песочке.
Цвета для педикюра, которые будут выглядеть по-особенному
Сочный мандарин
Этот цвет будто спелый фрукт под солнцем. Он яркий, но не кричащий, идеален для того, чтобы ноготки выглядели ухоженными и жизнерадостными. Плюс в том, что он красиво оттеняет загар и сочетается почти со всеми летними сандалиями.
Небесно-голубой
Холодный, легкий и очень фотогеничный. Это как захватить с собой кусочек чистого неба — прямо на ногтях. Идеально подходит для тех, кто не хочет банальностей, но и не готов к ультраярким решениям.
Розовый в стиле "baby blush"
Нежный, как первый поцелуй лета. Он не надоедает, не требует лишнего внимания и выглядит очень опрятно.
Особенно хорошо подходит к нюдовым босоножкам и белому педикюрному френчу.
Ранее мы писали о том, какой педикюр покорил всю сеть и Ким Кардашьян, в частности.
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