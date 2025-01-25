Модний педикюр весни-літа 2025 — тренд, що підкорює всіх

Гарні нігті. Фото: Freepik

Доглянуті ступні завжди привертають увагу, але у 2025 році природна краса виходить на перший план. Головний тренд сезону весна-літо — педикюр із прозорим покриттям, і це дійсно має стильний вигляд. Такий вибір підкреслює натуральність нігтів, додає легкості образу й має свіжий вигляд. Прозорий педикюр не конкурує з яскравим взуттям, а навпаки, гармонійно його доповнює.

Новини.LIVE розповість детальніше про новий тренд.

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Ця тенденція — про вміння бути вишуканою, зберігаючи простоту. Ледь помітний блиск прозорого лаку створює ефект доглянутих і здорових нігтів, не перевантажуючи образ. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче мати стильний вигляд та залишатися у тренді.

Як зробити трендовий педикюр вдома

Розпарювання ніг

Запорука якісного педикюру — м’яка шкіра. Приготуйте теплу ванночку з морською сіллю, трав’яними відварами чи краплею ароматної олії. Вода повинна бути комфортної температури, щоб розслабити ноги, але не викликати дискомфорт. 10–15 хвилин буде достатньо, щоб підготувати шкіру до наступних етапів.

Відлущування

Використовуйте скраб, щоб очистити ступні від ороговілих частинок. Особливу увагу приділіть п’ятам і зонам із натоптишами. Для більшого ефекту можна застосувати пемзу або спеціальну щітку. Не забудьте зробити легкий масаж — це не лише корисно, але й приємно.

Педикюр. Фото: Freepik

Догляд за нігтями

Акуратно обріжте нігті, надайте їм форму пилочкою. Зверніть увагу на кутикулу: пом'якшити її можна за допомогою спеціального масла і приберіть або відсуньте апельсиновою паличкою. Якщо потрібно, то відполіруйте ще нігтьову пластину, щоб підкреслити її натуральний блиск.

Прозоре покриття

На фінальному етапі нанесіть прозорий лак. Це може бути як звичайне прозоре покриття, так і злегка блискуче для ефекту "скляних" нігтів. Такий педикюр має бездоганний вигляд і не потребує додаткових акцентів.

Фінальний штрих

Завершіть процедуру нанесенням живильного крему та легким масажем, щоб шкіра залишалася м’якою та доглянутою.

Доглянуті ніжки. Фото: Freepik

Таким чином, навіть у домашніх умовах, приділяючи увагу догляду, ви можете досягти результату, який вас порадує.

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