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Трендовый педикюр весна-лето 2025 — сделает ваши ножки идеальными

25 января 2025 18:27
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Модный педикюр весны-лета 2025 — тренд, покоряющий всех
Красивые ногти. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Ухоженные ступни всегда привлекают внимание, но в 2025 году естественная красота выходит на первый план. Главный тренд сезона весна-лето — педикюр с прозрачным покрытием, и это действительно выглядит стильно. Такой выбор подчеркивает натуральность ногтей, добавляет легкости образу и выглядит свежо. Прозрачный педикюр не конкурирует с яркой обувью, а наоборот, гармонично ее дополняет.

Новини.LIVE расскажет детальнее о новом тренде.

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Эта тенденция — об умении быть изысканной, сохраняя простоту. Едва заметный блеск прозрачного лака создает эффект ухоженных и здоровых ногтей, не перегружая образ. Это идеальный вариант для тех, кто хочет выглядеть стильно и оставаться в тренде.

Как сделать трендовый педикюр дома

Распаривание ног

Залог качественного педикюра — мягкая кожа. Приготовьте теплую ванночку с морской солью, травяными отварами или каплей ароматного масла. Вода должна быть комфортной температуры, чтобы расслабить ноги, но не вызвать дискомфорт. 10–15 минут будет достаточно, чтобы подготовить кожу к следующим этапам.

Отшелушивание

Используйте скраб, чтобы очистить ступни от ороговевших частиц. Особое внимание уделите пяткам и зонам с натоптышами. Для большего эффекта можно применить пемзу или специальную щетку. Не забудьте сделать легкий массаж — это не только полезно, но и приятно.

Педикюр очень важен, если хотите хорошо выглядеть
Педикюр. Фото: Freepik

Уход за ногтями

Аккуратно обрежьте ногти, придайте им форму пилочкой. Обратите внимание на кутикулу: смягчите ее можно с помощью специального масла и уберите или отодвиньте апельсиновой палочкой. Если нужно, то отполируйте еще ногтевую пластину, чтобы подчеркнуть ее натуральный блеск.

Прозрачное покрытие

На финальном этапе нанесите прозрачный лак. Это может быть как обычное прозрачное покрытие, так и слегка блестящее для эффекта "стеклянных" ногтей. Такой педикюр выглядит безупречно и не нуждается в дополнительных акцентах.

Финальный штрих

Завершите процедуру нанесением питательного крема и легким массажем, чтобы кожа оставалась мягкой и ухоженной.

Ухоженные ножки классно выглядят вместе с летней обувью
Ухоженные ножки. Фото: Freepik

Таким образом, даже в домашних условиях, уделяя внимание уходу, вы можете достичь результата, который вас порадует.

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мода педикюр красота стиль ногти

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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