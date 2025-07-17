Скільки днів можна ходити з педикюром — відповідь експертів

Дівчині роблять педикюр. Фото: Freepik

Влітку хочеться не думати про дрібниці — особливо про нігті на ногах. Саме тому педикюр із покриттям стає справжнім порятунком: красиво, охайно і мінімум клопоту. Особливо, якщо мова про гель-лак — він може мати ідеальний вигляд тижнями.

Однак мало хто враховує той факт, скільки дозволено носити гель-лак на ногах і про це розповість Новини.LIVE.

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Скільки реально тримається гель на ногах

У середньому — від 3 до 6 тижнів. Але це не точна дата, а радше діапазон. У когось нігті ростуть повільніше, в когось значно швидше, тому все індивідуально. Якщо помітили, що покриття почало здуватися, відклеїлося біля кутикули чи колір став дивним — це сигнал, що пора знімати, навіть якщо минуло лише два тижні.

Гарний педикюр. Фото: Freepik

До речі, якщо ви часто носите закрите взуття (типу кросівок чи балеток), педикюр з гель-лаком краще оновлювати частіше. Під навантаженням покриття може "працювати" на нігтьову пластину, що не дуже добре для здоров’я нігтів.

Ніжний манікюр. Фото: Freepik

Як довго можна носити звичайний лак

Тут усе залежить від того, який лак ви використовуєте і наскільки активний ваш ритм життя. У когось тримається 2 дні, а в когось — до 10. Але як тільки з’явились сколи чи лак потьмянів — час оновити. Добре, що звичайне покриття можна зняти вдома без проблем, на відміну від гелю. Однак, якщо не хочете пошкодити нігтьову пластину, гель краще знімати в салоні. Так буде і безпечно, і акуратно.

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