Скільки днів можна ходити з педикюром — відповідь експертів

Як довго носити педикюр без шкоди для нігтів — точний термін
Влітку хочеться не думати про дрібниці — особливо про нігті на ногах. Саме тому педикюр із покриттям стає справжнім порятунком: красиво, охайно і мінімум клопоту. Особливо, якщо мова про гель-лак — він може мати ідеальний вигляд тижнями.
Однак мало хто враховує той факт, скільки дозволено носити гель-лак на ногах і про це розповість Новини.LIVE.
Скільки реально тримається гель на ногах
У середньому — від 3 до 6 тижнів. Але це не точна дата, а радше діапазон. У когось нігті ростуть повільніше, в когось значно швидше, тому все індивідуально. Якщо помітили, що покриття почало здуватися, відклеїлося біля кутикули чи колір став дивним — це сигнал, що пора знімати, навіть якщо минуло лише два тижні.
До речі, якщо ви часто носите закрите взуття (типу кросівок чи балеток), педикюр з гель-лаком краще оновлювати частіше. Під навантаженням покриття може "працювати" на нігтьову пластину, що не дуже добре для здоров’я нігтів.
Як довго можна носити звичайний лак
Тут усе залежить від того, який лак ви використовуєте і наскільки активний ваш ритм життя. У когось тримається 2 дні, а в когось — до 10. Але як тільки з’явились сколи чи лак потьмянів — час оновити. Добре, що звичайне покриття можна зняти вдома без проблем, на відміну від гелю. Однак, якщо не хочете пошкодити нігтьову пластину, гель краще знімати в салоні. Так буде і безпечно, і акуратно.
Раніше ми писали про те, який педикюр у неочікуваних кольорах зараз в усіх на вустах.
Також ми повідомляли про нові треди педикюру, що актуальні цього літа.
Читайте Новини.LIVE!