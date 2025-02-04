Модные мини-юбки 2025 года — какие фасоны в топе в этом сезоне

Девушка в мини-юбке. Фото: Freepik

Как только наступают первые теплые дни, модницы мгновенно меняют длинные юбки на дерзкие мини. В этом сезоне весна-лето 2025 мини-юбки не только возвращаются, но и становятся настоящим модным statement. Улицы мегаполисов уже наполнены стильными образами, где главную роль играют короткие юбки.

В Vogue рассказали о четырех вариантах, которые стоит носить уже сейчас.

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Мини-юбка с декором

Если в прошлом году все носили джинсы с вышивкой и камнями, то теперь тренд перекочевал на мини-юбки. Атласные модели, украшенные бусинами, стразами или блестящей вышивкой, выглядят роскошно. Они идеально сочетаются как с легкой блузой, так и с базовой футболкой и жакетом. Что касается обуви — здесь все просто: элегантные балетки или стильные лоферы завершат образ.

Launchmetrics. Фото: Vogue

Клетчатая мини-юбка

Клетчатый принт — абсолютный фаворит 2025 года, и он опережает даже леопард и полоску. Мини в клетку — это сочетание стиля преппи и интеллигентной собранности. Такая модель станет универсальным вариантом для разных образов: ее можно носить как со строгими пиджаками, так и со свитшотами и кроссовками для более непринужденного вида.

Launchmetrics. фото: Vogue

Мини-юбка карго

Прошлой осенью все носили макси-юбки карго, а в этом сезоне короткая версия становится не менее актуальной. Эта модель идеально подходит для создания стильного streetwear-образа. Носите ее с классической голубой рубашкой, массивными ботинками или высокими сапогами. А дополнить стиль можно с помощью спортивного бомбера или легкой парки.

Launchmetrics. Фото: Vogue

Мини-юбка с драпировкой

Драпировка будет повсюду в 2025 году, и мини-юбки — не исключение. Благодаря этому элементу даже самая короткая модель выглядит нежно и изящно. Юбки с волнистыми складками добавляют образу легкости и женственности. Прекрасно сочетаются с топами на тонких бретелях, романтичными блузами или даже объемными свитерами, если весенняя погода еще не совсем стабильна.

Launchmetrics. фото: Vogue

Эти четыре фасона — маст-хэв для сезона весна-лето 2025. Они не только стильные, но и невероятно универсальные, поэтому каждая найдет среди них идеальную модель для себя.

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