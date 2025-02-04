Модні мініспідниці 2025 року — які фасони у топі цього сезону

Дівчина в мініcпідниці. Фото: Freepik

Щойно настають перші теплі дні, модниці миттєво змінюють довгі спідниці на зухвалі міні. Цього сезону весна-літо 2025 мініспідниці не лише повертаються, а й стають справжнім модним statement. Вулиці мегаполісів вже наповнені стильними образами, де головну роль відіграють короткі спідниці.

У Vogue розповіли про чотири варіанти, які варто носити вже зараз.

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Мініспідниця з декором

Якщо минулого року всі носили джинси з вишивкою та камінням, то тепер тренд перекочував на мініспідниці. Атласні моделі, прикрашені намистинами, стразами або блискучою вишивкою, мають розкішний вигляд. Вони ідеально поєднуються як із легкою блузою, так і з базовою футболкою та жакетом. Щодо взуття — тут усе просто: елегантні балетки або стильні лофери завершать образ.

Launchmetrics. Фото: Vogue

Картата мініспідниця

Картатий принт — абсолютний фаворит 2025 року, і він випереджає навіть леопард та смужку. Міні у клітинку — це поєднання стилю преппі та інтелігентної зібраності. Така модель стане універсальним варіантом для різних образів: її можна носити як зі строгими піджаками, так і зі світшотами та кросівками для більш невимушеного вигляду.

Launchmetrics. Фото: Vogue

Мініспідниця карго

Минулої осені всі носили максіспідниці карго, а цього сезону коротка версія стає не менш актуальною. Ця модель ідеально підходить для створення стильного streetwear-образу. Носіть її з класичною блакитною сорочкою, масивними черевиками або високими чоботами. А доповнити стиль можна за допомогою спортивного бомбера чи легкої парки.

Launchmetrics. Фото: Vogue

Мініспідниця з драпіруванням

Драпірування буде всюди у 2025 році, і мініспідниці — не виняток. Завдяки цьому елементу навіть найкоротша модель має ніжний та витончений вигляд. Спідниці з хвилястими складками додають образу легкості та жіночності. Чудово поєднуються з топами на тонких бретелях, романтичними блузами або навіть об’ємними светрами, якщо весняна погода ще не зовсім стабільна.

Launchmetrics. Фото: Vogue

Ці чотири фасони — маст-хев для сезону весна-літо 2025. Вони не лише стильні, а й неймовірно універсальні, тому кожна знайде серед них ідеальну модель для себе.

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