Стильні спідниці, які носитимуть усі модниці у 2025 році

Жінка в спідниці. Фото: Freepik

Світ моди щороку дарує нам нові яскраві тренди, які стають популярними задовго до того, як їх починають активно обговорювати у соцмережах. Якщо судити з останніх подій, 2025 обіцяє бути насиченим і навіть дещо суперечливим, але ключова лінія очевидна: мода стане м’якшою та більш жіночною. На подіумах це проявилося не лише в численних сукнях, а й у розмаїтті спідниць, особливо довжини міді.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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Шкіряна міді-спідниця

Шкіряна спідниця довжини міді в 2025 році стане безперечним мастхевом для сміливих модниць. Дизайнери пропонують як стримані варіанти в монохромних відтінках, так і яскраві моделі з цікавими текстурами: крокодилове тиснення, насичений червоний, глибокий зелений чи бургунді.

Така спідниця ідеально пасує до теплих светрів узимку, а навесні можна вдало комбінувати її з жакетом у тон або контрастною курткою, як це показали Acne Studios і Gucci. Додайте грубі черевики чи ботфорти — і стильний образ готовий.

Шкіряна спідниця. Фото з Instagram

Спідниця з воланами

Романтичність і легкість — ось що дарують нам спідниці з воланами. У новому сезоні вони стають акцентом образу, часто виконані в асиметричному стилі або з контрастними елементами. Така спідниця має однаково вдалий вигляд і в повсякденному образі, і на вечірніх подіях.

Спідниця з воланами. Фото з Instagram

Принти, що захоплюють

У новому сезоні спідниці міді прикрашають квітковими мотивами, геометрією, абстракціями та навіть смужками. Важливо, щоб принт гармонійний мав вигляд у загальному образі. Найкращий вибір — однотонний верх і мінімум аксесуарів.

Принтована спідниця. Фото з Instagram

Класика у складку

Спідниці в складку залишаються універсальним рішенням для офісу та вечірок. Прямий або трапецевидний фасон у поєднанні з базовими кольорами створює безпрограшний лук. На роботу її можна вдягнути з жакетом, а для вечірнього виходу — додати топ і каблуки.

Спідниця у складку. Фото з Instagram

Вічний денім

Джинсова спідниця завжди в тренді, і 2025 рік — не виняток. Світлі відтінки деніму ідеальні для весни, а сама тканина дає можливість поєднувати її з будь-яким верхом — від базових майок до об’ємних светрів. Що стосується взуття, то тут усе залежить від настрою: балетки, кросівки або ботфорти пасуватимуть однаково добре.

Спідниця денім. Фото з Instagram

Довжина міді знову підтверджує свою універсальність і здатність адаптуватися під будь-який стиль. Незалежно від вашого вибору — шкіряного шику, романтичності воланів чи сміливості прозорих моделей — у 2025 році ця спідниця точно стане частиною вашого гардероба.

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