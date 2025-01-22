Стильные юбки, которые будут носить все модницы в 2025 году

Женщина в юбке. Фото: Freepik

Мир моды каждый год дарит нам новые яркие тренды, которые становятся популярными задолго до того, как их начинают активно обсуждать в соцсетях. Если судить по последним событиям, 2025 обещает быть насыщенным и даже несколько противоречивым, но ключевая линия очевидна: мода станет более мягкой и женственной. На подиумах это проявилось не только в многочисленных платьях, но и в разнообразии юбок, особенно длины миди.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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Кожаная миди-юбка

Кожаная юбка длины миди в 2025 году станет бесспорным мастхэвом для смелых модниц. Дизайнеры предлагают как сдержанные варианты в монохромных оттенках, так и яркие модели с интересными текстурами: крокодиловое тиснение, насыщенный красный, глубокий зеленый или бургунди.

Такая юбка идеально подходит к теплым свитерам зимой, а весной можно удачно комбинировать ее с жакетом в тон или контрастной курткой, как это показали Acne Studios и Gucci. Добавьте грубые ботинки или ботфорты — и стильный образ готов.

Кожаная юбка. Фото из Instagram

Юбка с воланами

Романтичность и легкость — вот что дарят нам юбки с воланами. В новом сезоне они становятся акцентом образа, часто выполнены в асимметричном стиле или с контрастными элементами. Такая юбка одинаково удачно смотрится и в повседневном образе, и на вечерних событиях.

Юбка с воланами. Фото из Instagram

Принты, которые восхищают

В новом сезоне юбки миди украшают цветочными мотивами, геометрией, абстракциями и даже полосками. Важно, чтобы принт гармонично смотрелся в общем образе. Лучший выбор — однотонный верх и минимум аксессуаров.

Принтованная юбка. Фото из Instagram

Классика в складку

Юбки в складку остаются универсальным решением для офиса и вечеринок. Прямой или трапециевидный фасон в сочетании с базовыми цветами создает беспроигрышный лук. На работу ее можно надеть с жакетом, а для вечернего выхода — добавить топ и каблуки.

Юбка в складку. Фото из Instagram

Вечный деним

Джинсовая юбка всегда в тренде, и 2025 год — не исключение. Светлые оттенки денима идеальны для весны, а сама ткань дает возможность сочетать ее с любым верхом — от базовых маек до объемных свитеров. Что касается обуви, то здесь все зависит от настроения: балетки, кроссовки или ботфорты подойдут одинаково хорошо.

Юбка деним. Фото из Instagram

Длина миди вновь подтверждает свою универсальность и способность адаптироваться под любой стиль. Независимо от вашего выбора — кожаного шика, романтичности воланов или смелости прозрачных моделей — в 2025 году эта юбка точно станет частью вашего гардероба.

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