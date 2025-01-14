Що вдягти зі шкіряною спідницею взимку — модні поради

Дівчина в шкіряній спідниці. Фото: Freepik

Шкіряні спідниці стали справжнім модним хітом цього сезону і, здається, не збираються втрачати свою популярність. Їхній секрет у тому, що вони додають будь-якому образу нотку елегантності та розкоші. Шкіряна спідниця міді або максі здатна зробити навіть найпростішу комбінацію одягу вишуканою.

Новини.LIVE розповість, як носити шкіряну спідницю цієї зими.

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Коричнева класика

Коричнева шкіряна спідниця — це універсальний вибір для створення стильних зимових образів. Її перевага в тому, що вона прекрасно грає з відтінками одного кольору. Наприклад, можна поєднати її з теплим трикотажним светром і довгим кардиганом у схожій гамі.

Додайте високі чоботи, сумку в тон і трохи золотих прикрас — і образ має затишний та сучасний вигляд.

Шкіряна спідниця. Фото з Instagram

В’язаний светр + шкіра

Шкіряна спідниця у парі з в’язаним светром — це класика зимового гардеробу. Щоб мати особливий вигляд, обирайте моделі зі шкіри з цікавими фактурами, наприклад, рельєфною поверхнею. До цього лука пасуватиме мінімалістична сумка нейтрального кольору, яка не перевантажує образ і додає гармонії.

Шкіряна спідниця зі светром. Фото з Instagram

Яскравий акцент

Шкіряні спідниці зовсім не обмежуються класичними кольорами. Спробуйте ніжно-блакитну модель, яка освіжить ваш зимовий гардероб. Такий варіант має стильний вигляд як у монохромних луках, так і в контрастних комбінаціях.

Для монохромності поєднайте блакитну спідницю зі светром у тій же палітрі та нейтральними туфлями. Якщо хочете додати яскравості, виберіть аксесуари контрастних кольорів, наприклад, бордову сумку.

Шкіряні спідниці. Фото з Instagram

Шкіра на шкірі

Цього сезону поєднання кількох шкіряних речей в одному образі — це не виклик, а стильний хід. Забудьте про традиційний чорний: теплі коричневі, бордові чи навіть сірі відтінки мають не менш ефектний вигляд.

Наприклад, спробуйте коричневий замшевий жакет у парі з гладкою бордовою спідницею. Чорний топ і ботильйони в тон завершать цей образ, створюючи гармонійний і водночас сміливий стиль.

Образ у шкірі. Фото з Instagram

Шкіряні спідниці — це річ, яка вміє підлаштовуватися під настрій і сезон. Вони однаково добрий мають вигляд у повсякденному стилі, ділових образах чи навіть вечірніх виходах. Спробуйте і переконайтеся, що цей тренд заслуговує місця у вашому гардеробі.

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