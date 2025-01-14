Що вдягти зі шкіряною спідницею взимку — модні поради

З чим носити шкіряну спідницю взимку — трендові поради
Шкіряні спідниці стали справжнім модним хітом цього сезону і, здається, не збираються втрачати свою популярність. Їхній секрет у тому, що вони додають будь-якому образу нотку елегантності та розкоші. Шкіряна спідниця міді або максі здатна зробити навіть найпростішу комбінацію одягу вишуканою.
Новини.LIVE розповість, як носити шкіряну спідницю цієї зими.
Які речі чудово доповнять шкіряну спідницю
Коричнева класика
Коричнева шкіряна спідниця — це універсальний вибір для створення стильних зимових образів. Її перевага в тому, що вона прекрасно грає з відтінками одного кольору. Наприклад, можна поєднати її з теплим трикотажним светром і довгим кардиганом у схожій гамі.
Додайте високі чоботи, сумку в тон і трохи золотих прикрас — і образ має затишний та сучасний вигляд.
В’язаний светр + шкіра
Шкіряна спідниця у парі з в’язаним светром — це класика зимового гардеробу. Щоб мати особливий вигляд, обирайте моделі зі шкіри з цікавими фактурами, наприклад, рельєфною поверхнею. До цього лука пасуватиме мінімалістична сумка нейтрального кольору, яка не перевантажує образ і додає гармонії.
Яскравий акцент
Шкіряні спідниці зовсім не обмежуються класичними кольорами. Спробуйте ніжно-блакитну модель, яка освіжить ваш зимовий гардероб. Такий варіант має стильний вигляд як у монохромних луках, так і в контрастних комбінаціях.
Для монохромності поєднайте блакитну спідницю зі светром у тій же палітрі та нейтральними туфлями. Якщо хочете додати яскравості, виберіть аксесуари контрастних кольорів, наприклад, бордову сумку.
Шкіра на шкірі
Цього сезону поєднання кількох шкіряних речей в одному образі — це не виклик, а стильний хід. Забудьте про традиційний чорний: теплі коричневі, бордові чи навіть сірі відтінки мають не менш ефектний вигляд.
Наприклад, спробуйте коричневий замшевий жакет у парі з гладкою бордовою спідницею. Чорний топ і ботильйони в тон завершать цей образ, створюючи гармонійний і водночас сміливий стиль.
Шкіряні спідниці — це річ, яка вміє підлаштовуватися під настрій і сезон. Вони однаково добрий мають вигляд у повсякденному стилі, ділових образах чи навіть вечірніх виходах. Спробуйте і переконайтеся, що цей тренд заслуговує місця у вашому гардеробі.
Раніше ми писали про те, з чим можна стильно поєднувати стильну спідницю цього сезону.
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