Что надеть с кожаной юбкой зимой — модные советы

Девушка в кожаной юбке. Фото: Freepik

Кожаные юбки стали настоящим модным хитом этого сезона и, кажется, не собираются терять свою популярность. Их секрет в том, что они добавляют любому образу нотку элегантности и роскоши. Кожаная юбка миди или макси способна сделать даже самую простую комбинацию одежды изысканной.

Новини.LIVE расскажет, как носить кожаную юбку этой зимой.

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Коричневая классика

Коричневая кожаная юбка — это универсальный выбор для создания стильных зимних образов. Ее преимущество в том, что она прекрасно играет с оттенками одного цвета. Например, можно сочетать ее с теплым трикотажным свитером и длинным кардиганом в похожей гамме.

Добавьте высокие сапоги, сумку в тон и немного золотых украшений — и образ выглядит уютно и современно.

Кожаная юбка. Фото из Instagram

Вязаный свитер + кожа

Кожаная юбка в паре с вязаным свитером — это классика зимнего гардероба. Чтобы выглядеть особенно, выбирайте модели из кожи с интересными фактурами, например, рельефной поверхностью. К этому луку подойдет минималистичная сумка нейтрального цвета, которая не перегружает образ и добавляет гармонии.

Кожаная юбка со свитером. Фото из Instagram

Яркий акцент

Кожаные юбки вовсе не ограничиваются классическими цветами. Попробуйте нежно-голубую модель, которая освежит ваш зимний гардероб. Такой вариант стильно смотрится как в монохромных луках, так и в контрастных комбинациях.

Для монохромности сочетайте голубую юбку со свитером в той же палитре и нейтральными туфлями. Если хотите добавить яркости, выберите аксессуары контрастных цветов, например, бордовую сумку.

Кожаные юбки. Фото из Instagram

Кожа на коже

В этом сезоне сочетание нескольких кожаных вещей в одном образе — это не вызов, а стильный ход. Забудьте о традиционном черном: теплые коричневые, бордовые или даже серые оттенки выглядят не менее эффектно.

Например, попробуйте коричневый замшевый жакет в паре с гладкой бордовой юбкой. Черный топ и ботильоны в тон завершат этот образ, создавая гармоничный и в то же время смелый стиль.

Образ в коже. Фото из Instagram

Кожаные юбки — это вещь, которая умеет подстраиваться под настроение и сезон. Они одинаково хорошо смотрятся в повседневном стиле, деловых образах или даже вечерних выходах. Попробуйте и убедитесь, что этот тренд заслуживает места в вашем гардеробе.

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