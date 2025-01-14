Что надеть с кожаной юбкой зимой — модные советы

С чем носить кожаную юбку зимой — трендовые советы
Кожаные юбки стали настоящим модным хитом этого сезона и, кажется, не собираются терять свою популярность. Их секрет в том, что они добавляют любому образу нотку элегантности и роскоши. Кожаная юбка миди или макси способна сделать даже самую простую комбинацию одежды изысканной.
Новини.LIVE расскажет, как носить кожаную юбку этой зимой.
Какие вещи прекрасно дополнят кожаную юбку
Коричневая классика
Коричневая кожаная юбка — это универсальный выбор для создания стильных зимних образов. Ее преимущество в том, что она прекрасно играет с оттенками одного цвета. Например, можно сочетать ее с теплым трикотажным свитером и длинным кардиганом в похожей гамме.
Добавьте высокие сапоги, сумку в тон и немного золотых украшений — и образ выглядит уютно и современно.
Вязаный свитер + кожа
Кожаная юбка в паре с вязаным свитером — это классика зимнего гардероба. Чтобы выглядеть особенно, выбирайте модели из кожи с интересными фактурами, например, рельефной поверхностью. К этому луку подойдет минималистичная сумка нейтрального цвета, которая не перегружает образ и добавляет гармонии.
Яркий акцент
Кожаные юбки вовсе не ограничиваются классическими цветами. Попробуйте нежно-голубую модель, которая освежит ваш зимний гардероб. Такой вариант стильно смотрится как в монохромных луках, так и в контрастных комбинациях.
Для монохромности сочетайте голубую юбку со свитером в той же палитре и нейтральными туфлями. Если хотите добавить яркости, выберите аксессуары контрастных цветов, например, бордовую сумку.
Кожа на коже
В этом сезоне сочетание нескольких кожаных вещей в одном образе — это не вызов, а стильный ход. Забудьте о традиционном черном: теплые коричневые, бордовые или даже серые оттенки выглядят не менее эффектно.
Например, попробуйте коричневый замшевый жакет в паре с гладкой бордовой юбкой. Черный топ и ботильоны в тон завершат этот образ, создавая гармоничный и в то же время смелый стиль.
Кожаные юбки — это вещь, которая умеет подстраиваться под настроение и сезон. Они одинаково хорошо смотрятся в повседневном стиле, деловых образах или даже вечерних выходах. Попробуйте и убедитесь, что этот тренд заслуживает места в вашем гардеробе.
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