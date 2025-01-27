Трендові спідниці з 2000-х, які знову популярні цього сезону

Дівчина в спідниці. Фото: Freepik

Мініспідниці карго, асиметричні моделі та спідниці-бульбашки знову підкорюють моду. Ці тренди, що були популярні у нульових, повертаються із сучасним звучанням. Головна причина їхнього тріумфального камбеку — ностальгія за стилем 2000-х.

У VOGUE розповіли, які п’ять стильних спідниць точно варто додати до свого гардероба цієї осені.

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Спідниця карго

Карго-спідниці, які свого часу прикрашали колекції Gucci, Miu Miu та Alexander McQueen, тепер знову на вершині популярності. Це універсальний варіант для тих, хто любить комфорт і стиль одночасно. Для сучасного образу поєднуйте таку спідницю зі світлим гольфом, металізованим топом і взуттям на підборах.

Gucci, весна-літо 2001. Фото: Vogue

Мініспідниці з низькою посадкою

Ці спідниці — ідеальне нагадування про фільми на кшталт "З 13 у 30" і модні покази Versace 2003 року. Вибирайте яскраві моделі, як у нульових, або спробуйте темні відтінки, які стануть базою вашого гардероба. Наприклад, чорну мініспідницю можна вдало поєднати з атласною блузою і вікторіанськими чоботами.

Versace, весна-літо 2003. Фото: Vogue

Асиметричні спідниці

Асиметричні моделі підкорюють серця модниць своєю здатністю змінювати силует і додавати образу динаміки. Вони чудово поєднуються з класичними топами чи навіть простими майками. Додайте до цього босоніжки або туфлі на підборах — і ви готові підкорювати світ.

Stella McCartney, весна-літо 2004. Фото: Vogue

Спідниці-бульбашки

Ці пишні моделі повертаються на подіуми завдяки брендам Miu Miu, Bally та Jacquemus. Вони мають казковий вигляд та ідеально підходять для романтичних образів. Рекомендуємо вибрати нейтральну мініспідницю й доповнити її блузою з об’ємними рукавами та туфлями з металевим декором.

Stella McCartney, весна-літо 2003. Фото: Vogue

Прозорі спідниці

Шовкові, тюлеві чи мереживні — "голі" спідниці повертають нас у нульові. Prada, Dolce&Gabbana та Versace ще тоді зробили їх іконами подіумів.

Прозора спідниця. Фото: Vogue

Для сучасного варіанту можна обрати сіру спідницю середньої довжини й комбінувати її з блузою пастельного відтінку.

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