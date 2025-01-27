Трендові спідниці з 2000-х, які знову популярні цього сезону

Модні тренди з 2000-х — спідниці, які знову в моді
Мініспідниці карго, асиметричні моделі та спідниці-бульбашки знову підкорюють моду. Ці тренди, що були популярні у нульових, повертаються із сучасним звучанням. Головна причина їхнього тріумфального камбеку — ностальгія за стилем 2000-х.
У VOGUE розповіли, які п’ять стильних спідниць точно варто додати до свого гардероба цієї осені.
Які спідниці з 2000-х підкорюють модний світ
Спідниця карго
Карго-спідниці, які свого часу прикрашали колекції Gucci, Miu Miu та Alexander McQueen, тепер знову на вершині популярності. Це універсальний варіант для тих, хто любить комфорт і стиль одночасно. Для сучасного образу поєднуйте таку спідницю зі світлим гольфом, металізованим топом і взуттям на підборах.
Мініспідниці з низькою посадкою
Ці спідниці — ідеальне нагадування про фільми на кшталт "З 13 у 30" і модні покази Versace 2003 року. Вибирайте яскраві моделі, як у нульових, або спробуйте темні відтінки, які стануть базою вашого гардероба. Наприклад, чорну мініспідницю можна вдало поєднати з атласною блузою і вікторіанськими чоботами.
Асиметричні спідниці
Асиметричні моделі підкорюють серця модниць своєю здатністю змінювати силует і додавати образу динаміки. Вони чудово поєднуються з класичними топами чи навіть простими майками. Додайте до цього босоніжки або туфлі на підборах — і ви готові підкорювати світ.
Спідниці-бульбашки
Ці пишні моделі повертаються на подіуми завдяки брендам Miu Miu, Bally та Jacquemus. Вони мають казковий вигляд та ідеально підходять для романтичних образів. Рекомендуємо вибрати нейтральну мініспідницю й доповнити її блузою з об’ємними рукавами та туфлями з металевим декором.
Прозорі спідниці
Шовкові, тюлеві чи мереживні — "голі" спідниці повертають нас у нульові. Prada, Dolce&Gabbana та Versace ще тоді зробили їх іконами подіумів.
Для сучасного варіанту можна обрати сіру спідницю середньої довжини й комбінувати її з блузою пастельного відтінку.
Раніше ми писали про те, які спідниці модні у 2025 році.
Також ми повідомляли, який одяг варто носити зі шкіряною спідницею.
Читайте Новини.LIVE!