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Модные тренды из 2000-х — юбки, которые снова в моде

27 января 2025 11:17
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Трендовые юбки из 2000-х, что снова популярны в этом сезоне
Девушка в юбке. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Мини-юбки карго, асимметричные модели и юбки-пузыри снова покоряют моду. Эти тренды, которые были популярны в нулевых, возвращаются с современным звучанием. Главная причина их триумфального камбэка — ностальгия по стилю 2000-х.

В VOGUE рассказали, какие пять стильных юбок точно стоит добавить в свой гардероб этой осенью.

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Юбка карго

Карго юбки, которые в свое время украшали коллекции Gucci, Miu Miu и Alexander McQueen, теперь снова на вершине популярности. Это универсальный вариант для тех, кто любит комфорт и стиль одновременно. Для современного образа сочетайте такую юбку со светлым гольфом, металлизированным топом и обувью на каблуке.

Юбка карго снова в тренде 2025 года
Gucci, весна-лето 2001. Фото: Vogue

Мини-юбки с низкой посадкой

Эти юбки — идеальное напоминание о фильмах вроде "Из 13 в 30" и модных показах Versace 2003 года. Выбирайте яркие модели, как в нулевых, или попробуйте темные оттенки, которые станут базой вашего гардероба. Например, черную мини-юбку можно удачно сочетать с атласной блузой и викторианскими сапогами.

Мини-юбки выглядят соблазнительно
Versace, весна-лето 2003. Фото: Vogue

Асимметричные юбки

Асимметричные модели покоряют сердца модниц своей способностью менять силуэт и добавлять образу динамики. Они прекрасно сочетаются с классическими топами или даже простыми майками. Добавьте к этому босоножки или туфли на каблуке — и вы готовы покорять мир.

Асимметричная юбка пригодится в любые ситуации
Stella McCartney, весна-лето 2004. Фото: Vogue

Юбки-пузыри

Эти пышные модели возвращаются на подиумы благодаря брендам Miu Miu, Bally и Jacquemus. Они выглядят сказочно и идеально подходят для романтических образов. Рекомендуем выбрать нейтральную мини-юбку и дополнить ее блузой с объемными рукавами и туфлями с металлическим декором.

Юбки-пузыри набирают популярность спустя много лет
Stella McCartney, весна-лето 2003. Фото: Vogue

Прозрачные юбки 

Шелковые, тюлевые или кружевные — "голые" юбки возвращают нас в нулевые. Prada, Dolce&Gabbana и Versace еще тогда сделали их иконами подиумов.

Прозрачные юбки идеально подойдут для теплых вечеров
Прозрачная юбка. Фото: Vogue

Для современного варианта можно выбрать серую юбку средней длины и комбинировать ее с блузой пастельного оттенка.

Ранее мы писали о том, какие юбки модные в 2025 году.

Также мы сообщали, какую одежду стоит носить с кожаной юбкой.

мода тренды стиль юбки 2025 год

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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