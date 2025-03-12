Любимый стиль 90-х возвращается — модная комбинация этого года

Стильная девушка. Фото: Freepik

В 1990-х карго-штаны и вьетнамки были настоящим хитом. Простой, немного неряшливый, но максимально стильный лук: серая футболка, широкие брюки с карманами, сигарета, солнцезащитные очки — вот он, образ десятилетия. Тогда это выглядело естественно и немного дерзко. А сегодня — снова модно.

Об этом пишет Vogue.

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Карго и вьетнамки снова на пике — только немного иначе, немного мягче, немного стильнее.

Как карго и вьетнамки можно носить сегодня

Розовые карго и платформа

Розовые карго в тренде. Яркий, но спокойный оттенок, свободный крой, глубокие карманы — идеально для динамичного города. К ним — черные вьетнамки на платформе: удобные, модные, немного ностальгические. Добавьте белую майку, чокер и солнцезащитные очки — и вы уже в ритме 2025-го, но с сердцем в 90-х.

Розовые карго. Фото: Vogue

Белые карго и вьетнамки на микроподборах

Хочется выглядеть немного изящнее? Попробуйте сочетание белых брюк-карго со светлой рубашкой. А на ноги — вьетнамки на миниатюрном каблуке. Этот лук одновременно расслабленный и стильный. Добавьте джинсовую куртку, минималистичный клатч — и образ готов. В 2025-м монохром — это не просто тренд, это про ощущение целостности.

Белые карго. Фото: Vogue

Карго с резинкой и классические вьетнамки

Плоская подошва — снова в моде. Если не фанаты платформ, выбирайте классические вьетнамки. А чтобы было еще удобнее — карго-штаны с резинкой на талии.

Белые карго в образе. Фото: Vogue

Добавьте кожаную куртку или бомбер — и получите идеальный лук для прогулки, кофе с подругой или даже вечернего выхода.

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