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Взуття з 2000-х повертається — модний камбек року

29 січня 2025 09:19
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Улюблене взуття 2000-х знову в моді — як носити у 2025 році
Кеди. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Мода — це вічний цикл. Те, що колись було хітом, рано чи пізно повертається. І ось знову в тренді кеди Converse. Після кількох років панування Adidas Samba, стильні образи знову доповнюють добре знайомі "конверси". Але тепер їх носять не лише з джинсами й футболками, а й зі строгими костюмами та навіть вечірніми сукнями.

Новини.LIVE розповість про це детальніше. 

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Головний хіт — Chuck Taylor на високій підошві. Вони бувають у різних кольорах: від класичного чорного, білого чи синього до яскравого червоного, зеленого або жовтого. Найцікавіший варіант — кеди з ефектом зістареності: потертості, вицвілий колір, трохи пом'ята тканина. Це додає особливого ретро-шарму.

Ще одна модна тенденція — колаборації. Найвідоміша — з Comme des Garçons (ті самі кеди з червоним сердечком). Вони давно стали символом міського стилю, тому сміливо носіть їх і далі. Також у тренді залишаються моделі з колекцій Off-White і JW Anderson — такі ексклюзиви мають стильний вигляд навіть через роки.

Кеди знову популярні у 2025 році
Кеди Converse. Фото з Instagram

Як носити Converse у 2025 році

Для тих, хто любить комфорт, найпростіший варіант — кежуал-комбінації:

  • джинси + худі або светр;
  • спортивні штани + футболка;
  • джогери + оверсайз світшот.
Такі кеди можна поєднувати з різним одягом
Кеди у спортивному образі. Фото з Instagram

Окрім того, тепер кеди чудово поєднуються навіть з діловими та жіночними луками:

  • класичний костюм + футболка-поло або майка;
  • спідниця-колона + пиджак + великі аксесуари;
  • елегантна сукня + кеди.

Це модний мікс класики та вуличного стилю, який має максимально сучасний вигляд.

Раніше ми писали про те, які шнурки в тренді і мова не про взуття.

Також ми повідомляли, яке зимове взуття не дуже практичне. 

 

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