Улюблене взуття 2000-х знову в моді — як носити у 2025 році

Кеди. Фото: Freepik

Мода — це вічний цикл. Те, що колись було хітом, рано чи пізно повертається. І ось знову в тренді кеди Converse. Після кількох років панування Adidas Samba, стильні образи знову доповнюють добре знайомі "конверси". Але тепер їх носять не лише з джинсами й футболками, а й зі строгими костюмами та навіть вечірніми сукнями.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Головний хіт — Chuck Taylor на високій підошві. Вони бувають у різних кольорах: від класичного чорного, білого чи синього до яскравого червоного, зеленого або жовтого. Найцікавіший варіант — кеди з ефектом зістареності: потертості, вицвілий колір, трохи пом'ята тканина. Це додає особливого ретро-шарму.

Ще одна модна тенденція — колаборації. Найвідоміша — з Comme des Garçons (ті самі кеди з червоним сердечком). Вони давно стали символом міського стилю, тому сміливо носіть їх і далі. Також у тренді залишаються моделі з колекцій Off-White і JW Anderson — такі ексклюзиви мають стильний вигляд навіть через роки.

Кеди Converse. Фото з Instagram

Як носити Converse у 2025 році

Для тих, хто любить комфорт, найпростіший варіант — кежуал-комбінації:

джинси + худі або светр;

спортивні штани + футболка;

джогери + оверсайз світшот.

Кеди у спортивному образі. Фото з Instagram

Окрім того, тепер кеди чудово поєднуються навіть з діловими та жіночними луками:

класичний костюм + футболка-поло або майка;

спідниця-колона + пиджак + великі аксесуари;

елегантна сукня + кеди.

Це модний мікс класики та вуличного стилю, який має максимально сучасний вигляд.

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