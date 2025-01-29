Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Обувь из 2000-х возвращается — модный камбэк года arrow

Обувь из 2000-х возвращается — модный камбэк года

29 января 2025 09:19
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Любимая обувь 2000-х снова в моде — как носить в 2025 году
Кеды. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Мода — это вечный цикл. То, что когда-то было хитом, рано или поздно возвращается. И вот снова в тренде кеды Converse. После нескольких лет господства Adidas Samba, стильные образы снова дополняют хорошо знакомые "конверсы". Но теперь их носят не только с джинсами и футболками, но и со строгими костюмами и даже вечерними платьями.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Читайте также:

Какие модели сейчас в фаворе

Главный хит — Chuck Taylor на высокой подошве. Они бывают в разных цветах: от классического черного, белого или синего до яркого красного, зеленого или желтого. Самый интересный вариант — кеды с эффектом состаренности: потертости, выцветший цвет, немного помятая ткань. Это добавляет особого ретро-шарма.

Еще одна модная тенденция — коллаборации. Самая известная — с Comme des Garçons (те самые кеды с красным сердечком). Они давно стали символом городского стиля, поэтому смело носите их и дальше. Также в тренде остаются модели из коллекций Off-White и JW Anderson — такие эксклюзивы выглядят стильно даже спустя годы.

Кеды снова популярны в 2025 году
Кеди Converse. Фото из Instagram

Как носить Converse в 2025 году

Для тех, кто любит комфорт, самый простой вариант — кэжуал-комбинации:

  • джинсы + худи или свитер;
  • спортивные штаны + футболка;
  • джоггеры + оверсайз свитшот.
Такие кеды можно сочетать с разной одеждой
Кеды в спортивном образе. Фото из Instagram

Кроме того, теперь кеды прекрасно сочетаются даже с деловыми и женственными луками:

  • классический костюм + футболка-поло или майка;
  • юбка-колонна + пиджак + крупные аксессуары;
  • элегантное платье + кеды.

Это модный микс классики и уличного стиля, который выглядит максимально современно.

Ранее мы писали о том, какие шнурки в тренде и речь не об обуви.

Также мы сообщали, какая зимняя обувь не очень практичная.

 

мода тренды обувь стиль 2025 год
Реклама