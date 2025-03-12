Улюблений стиль 90-х повертається — модна комбінація цього року

Стильна дівчина. Фото: Freepik

У 1990-х карго-штани та в’єтнамки були справжнім хітом. Простий, трохи неохайний, але максимально стильний лук: сіра футболка, широкі штани з кишенями, цигарка, сонцезахисні окуляри — і от він, образ десятиріччя. Тоді це мало природний й трохи зухвалий вигляд. А сьогодні — знову модно.

Про це пише Vogue.

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Стрітстайл уже давно натякає: все нове — добре забуте старе. Дизайнери теж не відстають. З подіумів — прямо у повсякденний гардероб: утилітарні тканини, розслаблений крій, прості силуети. Сама Донателла Версаче робить реверанс у бік 90-х — значить, і нам час згадати цю еру з новим поглядом.

Карго і в’єтнамки знову на піку — тільки трохи інакші, трохи м’якші, трохи стильніші.

Як карго і в’єтнамки можна носити сьогодні

Рожеві карго та платформа

Рожеві карго в тренді. Яскравий, але спокійний відтінок, вільний крій, глибокі кишені — ідеально для динамічного міста. До них — чорні в’єтнамки на платформі: зручні, модні, трохи ностальгійні. Додайте білу майку, чокер і сонцезахисні окуляри — і ви вже у ритмі 2025-го, але з серцем у 90-х.

Рожеві карго. Фото: Vogue

Білі карго та в’єтнамки на мікропідборах

Хочеться виглядати трохи витонченіше? Спробуйте поєднання білих штанів-карго зі світлою сорочкою. А на ноги — в’єтнамки на мініатюрних підборах. Цей лук одночасно розслаблений і стильний. Додайте джинсову куртку, мінімалістичний клатч — і образ готовий. У 2025-му монохром — це не просто тренд, це про відчуття цілісності.

Білі карго. Фото: Vogue

Карго з резинкою та класичні в’єтнамки

Пласка підошва — знову в моді. Якщо не фанати платформ, обирайте класичні в’єтнамки. А щоб було ще зручніше — карго-штани з резинкою на талії.

Білі карго в образі. Фото: Vogue

Додайте шкіряну куртку або бомбер — і отримаєте ідеальний лук для прогулянки, кави з подругою або навіть вечірнього виходу.

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