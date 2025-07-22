"Гаплык" в женском гардеробе — что это такое и как им пользовались

Удивленная девушка. Фото: Freepik

Есть такие слова, которые звучат так, будто их придумали для развлечения. "Гаплык" — одно из них. Уверены, что для многих оно может показаться смешным. Кажется, вот-вот кто-то начнет рассказывать анекдот и это слово будет употреблено. Но нет — гаплык вполне реальная вещь, и даже очень полезная. Мало того, она живет в нашем гардеробе.

Об этом интересном факте рассказала в своем TikTok Мария Словолюб.

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Гаплык и его значение в женской одежде

Гаплык — это маленькая застежка в виде петельки с крючком. Когда-то ее пришивали к рубашкам, чтобы надежно держался воротничок или манжеты. Теперь же чаще всего ее можно найти на женском белье. Скромная, незаметная, но выполняет свое дело четко — будто охранник, который работает без лишних слов.

А еще это слово имеет родных — гаплычок, гаплычка, крючечок. Пришло к нам из немецкого, но настолько удачно уместилось в украинском языке, что без него уже и не представить некоторые вещи. Особенно когда надо что-то соединить тихонько и надежно.

И самое интересное: "гаплык" не просто технический термин, но и герой фразеологизмов.

"Гаплычок до гаплычка" — так говорят, когда все сделано тщательно, до мелочей.

"Взять язык на гаплык " — то есть промолчать, сдержать себя, не ляпнуть лишнего.

Как видим, это слово можно употреблять в украинском языке по-разному и в каждом из случаев оно может звучать — и полезно, и забавно, и немного философски. Гаплык — это еще не конец, а только начало интересного словарного открытия.

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