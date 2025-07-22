Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода "Гаплик" у моді — незвичний, але важливий аксесуар

"Гаплик" у моді — незвичний, але важливий аксесуар

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 10:22
"Гаплик" у жіночому гардеробі — що це таке і як ним користувалися
Здивована дівчина. Фото: Freepik

Є такі слова, що звучать так, ніби їх вигадали для розваги. "Гаплик" — одне з них. Впевнені, що для багатьох воно може здатися смішним. Здається, ось-ось хтось почне розповідати анекдот і це слово буде вжите. Але ні — гаплик цілком реальна річ, і навіть дуже корисна. Мало того, вона живе в нашому гардеробі.

Про цей цікавий факт розповіла у своєму TikTok Марія Словолюб.

Реклама
Читайте також:

Гаплик і його значення в жіночому одязі

Гаплик — це маленька застібка у вигляді петельки з гачком. Колись її пришивали до сорочок, щоб надійно тримався комірець або манжети. Тепер же найчастіше її можна знайти на жіночій білизні. Скромна, непомітна, але виконує свою справу чітко — ніби охоронець, який працює без зайвих слів.

А ще це слово має рідних — гапличок, гапличка, гачечок. Прийшло до нас із німецької, але настільки вдало вмістилося в українській мові, що без нього вже й не уявити деякі речі. Особливо коли треба щось з’єднати тихенько і надійно.

І найцікавіше: "гаплик" не просто технічний термін, а й герой фразеологізмів.

  • "Гапличок до гапличка" — так кажуть, коли все зроблено ретельно, до найменших дрібниць.
  • "Взяти язика на гаплик" — тобто промовчати, стримати себе, не ляпнути зайвого.

Як бачимо, це слово можна вживати в українській мові по-різному і в кожному з випадків воно може звучати — і корисно, і кумедно, і трохи філософськи. Гаплик — це ще не кінець, а лише початок цікавого словникового відкриття.

Раніше ми писали про те, чому жінки раніше не мали права носити штани.

Також ми повідомляли, як правильно буде звучати слово "ширинка" українською мовою.

мода одяг речі цікаві факти стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації