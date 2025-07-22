"Гаплик" у жіночому гардеробі — що це таке і як ним користувалися

"Гаплик" у моді — незвичний, але важливий аксесуар
Є такі слова, що звучать так, ніби їх вигадали для розваги. "Гаплик" — одне з них. Впевнені, що для багатьох воно може здатися смішним. Здається, ось-ось хтось почне розповідати анекдот і це слово буде вжите. Але ні — гаплик цілком реальна річ, і навіть дуже корисна. Мало того, вона живе в нашому гардеробі.
Про цей цікавий факт розповіла у своєму TikTok Марія Словолюб.
Гаплик і його значення в жіночому одязі
Гаплик — це маленька застібка у вигляді петельки з гачком. Колись її пришивали до сорочок, щоб надійно тримався комірець або манжети. Тепер же найчастіше її можна знайти на жіночій білизні. Скромна, непомітна, але виконує свою справу чітко — ніби охоронець, який працює без зайвих слів.
@slovo_lub
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А ще це слово має рідних — гапличок, гапличка, гачечок. Прийшло до нас із німецької, але настільки вдало вмістилося в українській мові, що без нього вже й не уявити деякі речі. Особливо коли треба щось з’єднати тихенько і надійно.
І найцікавіше: "гаплик" не просто технічний термін, а й герой фразеологізмів.
- "Гапличок до гапличка" — так кажуть, коли все зроблено ретельно, до найменших дрібниць.
- "Взяти язика на гаплик" — тобто промовчати, стримати себе, не ляпнути зайвого.
Як бачимо, це слово можна вживати в українській мові по-різному і в кожному з випадків воно може звучати — і корисно, і кумедно, і трохи філософськи. Гаплик — це ще не кінець, а лише початок цікавого словникового відкриття.
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