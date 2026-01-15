Видео
Україна
Главная Мода Флисовая кофта на зиму-2026 — сочетание комфорта и тренда

Флисовая кофта на зиму-2026 — сочетание комфорта и тренда

Дата публикации 15 января 2026 18:20
Модная флисовая кофта 2026 — почему ее стоит иметь в гардеробе
Девушка со свитером. Фото: freepik

Зима-2026 изменила то, как мы смотрим на повседневный гардероб. Флисовая кофта уже не только для прогулок или дачи — теперь это вещь, без которой сложно обойтись в холодные месяцы. Она теплая, удобная и может стать основой любого образа.

Об этом речь идет в материале Elle.

Читайте также:

Флисовая кофта — основная вещь зимы-2026

Флис давно использовали для активного отдыха: легкий, теплый, быстро сохнет. Но долгое время он оставался вне моды, так как считался слишком практичным. Последние сезоны изменили восприятие: дизайнеры начали играть с формой, цветом и текстурой. Модели стали более объемными, с интересными деталями на молниях или пуговицах, и флис попал не только в casual, но и в коллекции крупных брендов.

Тепла флісова кофта молочного кольору
KATSURINA. Фото с официального сайта бренда

В 2025-2026 годах флис появился в Miu Miu, Loewe, Givenchy, где он перестал быть материалом для спорта и превратился в элемент повседневного стиля. Его носят с миди-юбками, пальто, классическими брюками, показывая, что комфорт и внешний вид больше не исключают друг друга.

Современная флисовая кофта легко подстраивается под жизнь: дома, в городе, в дороге. Трендовые цвета — от серого до хаки или шоколадного.

Сучасна флісова кофта від відомого українського бренду
KATIMO. Фото с официального сайта бренда

Особенно интересно наблюдать за украинскими брендами. JUL, german, KATSURINA, Rikki Hype, Stimma, Gepur, Katimo, diadia предлагают флис в разных вариациях: от базового до видимого акцента. И что важно — это не сезонная новинка. Флисовая кофта становится тем элементом, который можно носить годами, а не откладывать в шкаф до следующей холодной поры.

Ранее мы писали о том, что американская актриса и певица Дженнифер Лопес тоже сделала ставку на тепло и комфорт в этом сезоне. Она показала трендовый свитер в новом образе.

Также мы сообщали, какие образы можно создать с оверсайз-свитером этой зимой и выглядеть при этом стильно.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
