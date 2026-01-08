Оверсайз-свитер на каждый день — 5 стильных образов для любой фигуры

5 трендовых образов с оверсайз-свитером на каждый день
Оверсайз-свитера уверенно закрепились в зимних гардеробах и давно перестали быть исключительно домашним элементом. Правильно стилизованный объемный свитер может выглядеть собранно, дорого и актуально.
В Glamour рассказываем, как именно его стилизовать.
Что надеть под свитер-оверсайз
Объемный свитер вполне может заменить платье. Лучше всего он смотрится в паре с ботфортами или высокими сапогами, создавая сбалансированный и выразительный силуэт. При желании образ можно дополнить колготами или оставить ноги открытыми.
Чтобы не потеряться в объеме, стилисты советуют сочетать массивный верх со скинни или прямыми джинсами. Под свитер можно добавить рубашку или гольф, а завершить образ каблуками. Так получается стильный вариант даже для офиса. Это самая безопасная комбинация, которая работает почти всегда.
Оверсайз-свитер работает и в тотальном расслабленном образе вместе с wide-leg брюками. Такой силуэт выглядит модно и дорого, особенно с минималистичными аксессуарами — балетками, туфлями на низком каблуке или узкими солнцезащитными очками. Свитер в этом случае лучше не заправлять.
Если предпочитаете классику, то выберите объемный свитер, сдержанные брюки, лаконичную сумку и простую обувь. Это вариант для тех, кто не готов к экспериментам, но хочет носить оверсайз. Нет рискованных комбинаций, нет неожиданных деталей. Просто базовый образ, где свитер как главный элемент.
Есть еще один простой стилистический трюк, который мгновенно делает образ интереснее. Рубашка, завязанная поверх свитера. В этом варианте свитер можно носить как платье или сочетать с мини- или миди-юбкой, добавив плотные колготы для тепла.
Рубашка на талии работает как ремень, но выглядит менее формально. Этот трюк работает лучше всего со светлыми рубашками — они контрастируют с темным свитером и привлекают внимание к талии. Темная рубашка на темном свитере может потеряться и не дать желаемого эффекта.
