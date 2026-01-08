Оверсайз-свитер на каждый день — 5 стильных образов для любой фигуры

Девушка в оверсайз-свитере. Фото: freepik

Оверсайз-свитера уверенно закрепились в зимних гардеробах и давно перестали быть исключительно домашним элементом. Правильно стилизованный объемный свитер может выглядеть собранно, дорого и актуально.

В Glamour рассказываем, как именно его стилизовать.

Что надеть под свитер-оверсайз

Объемный свитер вполне может заменить платье. Лучше всего он смотрится в паре с ботфортами или высокими сапогами, создавая сбалансированный и выразительный силуэт. При желании образ можно дополнить колготами или оставить ноги открытыми.

Объемный свитер как платье может быть. Фото из Instagram

Чтобы не потеряться в объеме, стилисты советуют сочетать массивный верх со скинни или прямыми джинсами. Под свитер можно добавить рубашку или гольф, а завершить образ каблуками. Так получается стильный вариант даже для офиса. Это самая безопасная комбинация, которая работает почти всегда.

Свитер с джинсами. Фото из Instagram

Оверсайз-свитер работает и в тотальном расслабленном образе вместе с wide-leg брюками. Такой силуэт выглядит модно и дорого, особенно с минималистичными аксессуарами — балетками, туфлями на низком каблуке или узкими солнцезащитными очками. Свитер в этом случае лучше не заправлять.

Оверсайз-свитер с брюками. Фото из Instagram

Если предпочитаете классику, то выберите объемный свитер, сдержанные брюки, лаконичную сумку и простую обувь. Это вариант для тех, кто не готов к экспериментам, но хочет носить оверсайз. Нет рискованных комбинаций, нет неожиданных деталей. Просто базовый образ, где свитер как главный элемент.

Свитер-оверсайз в базовом образе. Фото из Instagram

Есть еще один простой стилистический трюк, который мгновенно делает образ интереснее. Рубашка, завязанная поверх свитера. В этом варианте свитер можно носить как платье или сочетать с мини- или миди-юбкой, добавив плотные колготы для тепла.

Рубашка, завязанная поверх свитера. Фото из Instagram

Рубашка на талии работает как ремень, но выглядит менее формально. Этот трюк работает лучше всего со светлыми рубашками — они контрастируют с темным свитером и привлекают внимание к талии. Темная рубашка на темном свитере может потеряться и не дать желаемого эффекта.

