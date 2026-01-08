Оверсайз-светр на кожен день — 5 стильних образів для будь-якої фігури

Дівчина в оверсайз-светрі. Фото: freepik

Оверсайз-светри впевнено закріпилися в зимових гардеробах і давно перестали бути виключно домашнім елементом. Правильно стилізований об'ємний светр може мати зібраний, дорогий і актуальний вигляд.

В Glamour розповідаємо, як саме його стилізувати.

Що одягнути під светр-оверсайз

Об'ємний светр цілком може замінити сукню. Найкращий вигляд він має в парі з ботфортами або високими чоботами, створюючи збалансований і виразний силует. За бажанням образ можна доповнити колготами або залишити ноги відкритими.

Об'ємний светр як сукня може бути. Фото з Instagram

Щоб не загубитися в об'ємі, стилісти радять поєднувати масивний верх зі скінні або прямими джинсами. Під светр можна додати сорочку чи гольф, а завершити образ підборами. Так виходить стильний варіант навіть для офісу. Це найбезпечніша комбінація, яка працює майже завжди.

Светр з джинсами. Фото з Instagram

Оверсайз-светр працює і в тотальному розслабленому образі разом із wide-leg брюками. Такий силует має модний і дорогий вигляд, особливо з мінімалістичними аксесуарами — балетками, туфлями на низьких підборах або вузькими сонцезахисними окулярами. Светр у цьому випадку краще не заправляти.

Оверсайз-светр з брюками. Фото з Instagram

Якщо віддаєте перевагу класиці, то оберіть об'ємний светр, стримані штани, лаконічну сумку й просте взуття. Це варіант для тих, хто не готовий до експериментів, але хоче носити оверсайз. Немає ризикованих комбінацій, немає несподіваних деталей. Просто базовий образ, де светр як головний елемент.

Светр-оверсайз в базовому образі. Фото з Instagram

Є ще один простий стилістичний трюк, що миттєво робить образ цікавішим. Сорочка, зав'язана поверх светра. У цьому варіанті светр можна носити як сукню або поєднати з міні- чи мідіспідницею, додавши щільні колготи для тепла.

Сорочка, зав'язана поверх светра. Фото з Instagram

Сорочка на талії працює як ремінь, але має менш формальний вигляд. Цей трюк працює краще за все зі світлими сорочками — вони контрастують з темним светром і привертають увагу до талії. Темна сорочка на темному светрі може загубитися і не дати бажаного ефекту.

