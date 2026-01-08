Оверсайз-светр на кожен день — 5 стильних образів для будь-якої фігури

5 трендових образів з оверсайз-светром на кожен день
Оверсайз-светри впевнено закріпилися в зимових гардеробах і давно перестали бути виключно домашнім елементом. Правильно стилізований об'ємний светр може мати зібраний, дорогий і актуальний вигляд.
Що одягнути під светр-оверсайз
Об'ємний светр цілком може замінити сукню. Найкращий вигляд він має в парі з ботфортами або високими чоботами, створюючи збалансований і виразний силует. За бажанням образ можна доповнити колготами або залишити ноги відкритими.
Щоб не загубитися в об'ємі, стилісти радять поєднувати масивний верх зі скінні або прямими джинсами. Під светр можна додати сорочку чи гольф, а завершити образ підборами. Так виходить стильний варіант навіть для офісу. Це найбезпечніша комбінація, яка працює майже завжди.
Оверсайз-светр працює і в тотальному розслабленому образі разом із wide-leg брюками. Такий силует має модний і дорогий вигляд, особливо з мінімалістичними аксесуарами — балетками, туфлями на низьких підборах або вузькими сонцезахисними окулярами. Светр у цьому випадку краще не заправляти.
Якщо віддаєте перевагу класиці, то оберіть об'ємний светр, стримані штани, лаконічну сумку й просте взуття. Це варіант для тих, хто не готовий до експериментів, але хоче носити оверсайз. Немає ризикованих комбінацій, немає несподіваних деталей. Просто базовий образ, де светр як головний елемент.
Є ще один простий стилістичний трюк, що миттєво робить образ цікавішим. Сорочка, зав'язана поверх светра. У цьому варіанті светр можна носити як сукню або поєднати з міні- чи мідіспідницею, додавши щільні колготи для тепла.
Сорочка на талії працює як ремінь, але має менш формальний вигляд. Цей трюк працює краще за все зі світлими сорочками — вони контрастують з темним светром і привертають увагу до талії. Темна сорочка на темному светрі може загубитися і не дати бажаного ефекту.
