Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода 5 трендових образів з оверсайз-светром на кожен день

5 трендових образів з оверсайз-светром на кожен день

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 11:27
Оверсайз-светр на кожен день — 5 стильних образів для будь-якої фігури
Дівчина в оверсайз-светрі. Фото: freepik

Оверсайз-светри впевнено закріпилися в зимових гардеробах і давно перестали бути виключно домашнім елементом. Правильно стилізований об'ємний светр може мати зібраний, дорогий і актуальний вигляд.

В Glamour розповідаємо, як саме його стилізувати.

Реклама
Читайте також:

Що одягнути під светр-оверсайз

Об'ємний светр цілком може замінити сукню. Найкращий вигляд він має в парі з ботфортами або високими чоботами, створюючи збалансований і виразний силует. За бажанням образ можна доповнити колготами або залишити ноги відкритими.

Об'ємний светр можна по-різному стилізувати
Об'ємний светр як сукня може бути. Фото з Instagram

Щоб не загубитися в об'ємі, стилісти радять поєднувати масивний верх зі скінні або прямими джинсами. Під светр можна додати сорочку чи гольф, а завершити образ підборами. Так виходить стильний варіант навіть для офісу. Це найбезпечніша комбінація, яка працює майже завжди.

Светр з джинсами - найбезпечніша комбінація
Светр з джинсами. Фото з Instagram

Оверсайз-светр працює і в тотальному розслабленому образі разом із wide-leg брюками. Такий силует має модний і дорогий вигляд, особливо з мінімалістичними аксесуарами — балетками, туфлями на низьких підборах або вузькими сонцезахисними окулярами. Светр у цьому випадку краще не заправляти.

Образ з светрами і штанами, що в тренді
Оверсайз-светр з брюками. Фото з Instagram

Якщо віддаєте перевагу класиці, то оберіть об'ємний светр, стримані штани, лаконічну сумку й просте взуття. Це варіант для тих, хто не готовий до експериментів, але хоче носити оверсайз. Немає ризикованих комбінацій, немає несподіваних деталей. Просто базовий образ, де светр як головний елемент.

Базовий образ на основі светра
Светр-оверсайз в базовому образі. Фото з Instagram 

Є ще один простий стилістичний трюк, що миттєво робить образ цікавішим. Сорочка, зав'язана поверх светра. У цьому варіанті светр можна носити як сукню або поєднати з міні- чи мідіспідницею, додавши щільні колготи для тепла.

З оверсайз-светрами виходять різні образи
Сорочка, зав'язана поверх светра. Фото з Instagram 

Сорочка на талії працює як ремінь, але має менш формальний вигляд. Цей трюк працює краще за все зі світлими сорочками — вони контрастують з темним светром і привертають увагу до талії. Темна сорочка на темному светрі може загубитися і не дати бажаного ефекту.

Раніше ми писали про те, який светр здатний замінити відразу декілька речей в зимових образах. 

Також ми повідомляли, що американська акторка та співачка Дженніфер Лопес вже похизувалась своїм новим светром.

мода тренди образ стиль светр
Емілія Павлюк - Редактор
Автор:
Емілія Павлюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації