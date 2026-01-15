Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Флісова кофта на зиму-2026 — поєднання комфорту та тренду

Флісова кофта на зиму-2026 — поєднання комфорту та тренду

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 18:20
Модна флісова кофта 2026 — чому її варто мати в гардеробі
Дівчина з светром. Фото: freepik

Зима-2026 змінила те, як ми дивимося на повсякденний гардероб. Флісова кофта вже не лише для прогулянок чи дачі — тепер це річ, без якої складно обійтися в холодні місяці. Вона тепла, зручна та може стати основою будь-якого образу.

Про це мова йде в матеріалі Elle.

Реклама
Читайте також:

Флісова кофта — основна річ зими-2026

Фліс давно використовували для активного відпочинку: легкий, теплий, швидко сохне. Але довгий час він залишався поза модою, бо вважався занадто практичним. Останні сезони змінили сприйняття: дизайнери почали грати з формою, кольором і текстурою. Моделі стали більш об’ємними, з цікавими деталями на блискавках чи ґудзиках, і фліс потрапив не тільки в casual, а й у колекції великих брендів.

Тепла флісова кофта молочного кольору
KATSURINA. Фото з офіційного сайту бренду

У 2025–2026 роках фліс з’явився в Miu Miu, Loewe, Givenchy, де він перестав бути матеріалом для спорту і перетворився на елемент повсякденного стилю. Його носять з міді-спідницями, пальтами, класичними брюками, показуючи, що комфорт і зовнішній вигляд більше не виключають один одного.

Сучасна флісова кофта легко підлаштовується під життя: вдома, у місті, в дорозі. Трендові кольори — від сірого до хакі чи шоколадного.

Сучасна флісова кофта від відомого українського бренду
KATIMO. Фото з офіційного сайту бренду

Особливо цікаво спостерігати за українськими брендами. JUL, german, KATSURINA, Rikki Hype, Stimma, Gepur, Katimo, diadia пропонують фліс у різних варіаціях: від базового до видимого акценту. І що важливо — це не сезонна новинка. Флісова кофта стає тим елементом, який можна носити роками, а не відкладати в шафу до наступної холодної пори.

Раніше ми писали про те, що американська акторка та співачка Дженніфер Лопес теж зробила ставку на тепло та комфорт цього сезону. Вона показала трендовий светр в новому образі.

Також ми повідомляли, які образи можна створити з оверсайз-светром цієї зими і мати при цьому стильний вигляд.

мода тренди зима речі стиль 2026 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації