Модна флісова кофта 2026 — чому її варто мати в гардеробі

Зима-2026 змінила те, як ми дивимося на повсякденний гардероб. Флісова кофта вже не лише для прогулянок чи дачі — тепер це річ, без якої складно обійтися в холодні місяці. Вона тепла, зручна та може стати основою будь-якого образу.

Флісова кофта — основна річ зими-2026

Фліс давно використовували для активного відпочинку: легкий, теплий, швидко сохне. Але довгий час він залишався поза модою, бо вважався занадто практичним. Останні сезони змінили сприйняття: дизайнери почали грати з формою, кольором і текстурою. Моделі стали більш об’ємними, з цікавими деталями на блискавках чи ґудзиках, і фліс потрапив не тільки в casual, а й у колекції великих брендів.

У 2025–2026 роках фліс з’явився в Miu Miu, Loewe, Givenchy, де він перестав бути матеріалом для спорту і перетворився на елемент повсякденного стилю. Його носять з міді-спідницями, пальтами, класичними брюками, показуючи, що комфорт і зовнішній вигляд більше не виключають один одного.

Сучасна флісова кофта легко підлаштовується під життя: вдома, у місті, в дорозі. Трендові кольори — від сірого до хакі чи шоколадного.

Особливо цікаво спостерігати за українськими брендами. JUL, german, KATSURINA, Rikki Hype, Stimma, Gepur, Katimo, diadia пропонують фліс у різних варіаціях: від базового до видимого акценту. І що важливо — це не сезонна новинка. Флісова кофта стає тим елементом, який можна носити роками, а не відкладати в шафу до наступної холодної пори.

